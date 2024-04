MotoGP, Zarco: “Marquez in Ducati è il lupo nel pollaio”

L’avventura di Johann Zarco con la Honda non è iniziata nel migliore dei modi, ma era prevedibile sin dal momento della firma. La RC213V continua ad avere problemi di evoluzione e resta molto indietro rispetto alle restanti rivali. Ma il pilota francese ex Pramac è comunque felice di poter assistere ad uno dei momenti d’oro della classe MotoGP, con Marc Marquez che regala emozioni in sella alla Ducati Desmosedici del team Gresini.

Zarco e lo show di Marquez

Lo spettacolo della MotoGP ha finalmente ritrovato uno dei suoi grandi protagonisti, il campione di Cervera, rimasto troppo in ombra dopo l’infortunio di Jerez nel 2020. Quattro anni difficili costellati di infortuni e risultati deludenti, con la Honda che in sua assenza aveva perso la bussola dello sviluppo. Adesso spetta al veterano francese dare una mano agli ingegneri HRC per riportare la RC-V ai fasti di un tempo. Al vertice ci sono i suoi ex compagni di marca Pecco Bagnaia, Jorge Martin e nella mischia si è lanciato anche Marc Marquez.

A Portimao ha fatto molta eco l’incidente fra il campione in carica della MotoGP e Marquez alla curva 5. “Pecco è troppo fiducioso? Non avevo visto bene le immagini. C’è sempre un po’ di colpa da parte di entrambi, tra chi resiste e chi ha troppa fiducia“, ha commentato a Canal+. Ci sono stati solo due Gran Premi e c’è già grande entusiasmo, ma davanti abbiamo ancora tutta la stagione MotoGP. “Sarà una stagione molto interessante. Penso che Marc Marquez in Ducati sia il lupo nel pollaio. Pecco è molto calmo, ma Marc è fastidioso, quindi sarà molto interessante. E per la Ducati anche l’immagine di Marc Márquez è enorme“.

Johann Zarco ha corso quattro anni con la moto di Borgo Panigale, riuscendo a centrare la sua prima vittoria in MotoGP prima di dire addio al team Pramac. Conosce bene il potenziale di quella moto… e dell’otto volte iridato. “Credo che Marquez abbia una tale spinta da vincere delle gare e che nella sua testa voglia giocarsi il campionato, vuole raggiungere Valentino Rossi in numero di titoli“, ha dichiarato il pilota di Cannes. D’altronde il neo arrivato in Gresini ha già collezionato un podio… “Penso che sia interessante, sono quasi felice di aver lasciato la Ducati proprio mentre arriva Marquez“.

Jonathan Rea, la biografia ufficiale disponibile su Amazon

Foto: Instagram @johannzarco