Il crossodromo di Riola Sardo ospita questo week-end il terzo round del Campionato Mondiale di Motocross. Sarà il primo appuntamento stagionale su un circuito sabbioso. Dopo aver dominato le tre gare in Spagna, il leader del team Red Bull GASGAS Factory Racing Jorge Prado detiene la targa numero 1 con 10 punti di vantaggio su Tim Gajser del Team HRC.

La classe MX2 si è rivelata estremamente imprevedibile in questa stagione. Guida la classifica Kay de Wolf con la Nestaan ​​Husqvarna Factory Racing.

Andrea Adamo in Spagna ha dimostrato di essere di nuovo in forma con la seconda vittoria in gara e il terzo posto assoluto. Ora è anche terzo in classifica generale a 31 punti da distacco De Wolf. Vincere in Sardegna Adamo sarebbe importantissimo sia per il campionato per il morale. Per quanto riguarda altri italiani, da seguire Andrea Bonacorsi: l’anno scorso ha vinto nell’EMX250 e farà tesoro di questa esperienza per cercare di raccogliere punti importanti questo fine settimana.

Tornando alla MXGP, le tre edizioni precedenti sono state sempre vinte da piloti olandesi. L’MXGP della Sardegna ospiterà anche il secondo round del Campionato mondiale FIM di motocross femminile. La vincitrice dello scorso anno Daniela Guillen cerca di sfruttare il suo vantaggio di 6 punti dall’emozionante vittoria nel suo GP di casa a intu-Xanadú Arroyomolinos.

Campionato del Mondo Motocross: le classifiche

MXGP – Classifica Top 10 del Campionato del Mondo: 1. Jorge Prado (ESP, GAS), 114 punti; 2. Tim Gajser (SLO, HON), 104 punti; 3. Romain Febvre (FRA, KAW), 92 punti; 4. Jeffrey Herlings (NED, KTM), 77 punti; 5. Pauls Jonass (LAT, HON), 73 punti; 6. Jeremy Seewer (SUI, KAW), 68 punti; 7. Maxime Renaux (FRA, YAM), 63 punti; 8. Calvin Vlaanderen (NED, YAM), 56 punti; 9. Valentin Guillod (SUI, HON) 49 Pti; 10. Glenn Coldenhoff (NED, FAN), 49 punti;

MX2 – Classifica Top 10 del Campionato del Mondo: 1. Kay de Wolf (NED, HUS), 113 Punti; 2. Simon Längenfelder (GER, GAS), 101 punti; 3. Andrea Adamo (ITA, KTM), 82 punti; 4. Lucas Coenen (BEL, HUS), 75 punti; 5. Thibault Benistant (FRA, YAM), 72 punti; 6. Mikkel Haarup (DEN, TRI), 64 punti; 7. Marc-Antoine Rossi (FRA, GAS), 59 punti; 8. Sacha Coenen (BEL, KTM), 53 punti; 9. Camden McLellan (RSA, TRI), 52 punti; 10. Rick Elzinga (NED, YAM), 42 punti;

Foto MXGP