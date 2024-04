24h Motos Le Mans: YART Yamaha butta via la vittoria

Non c’è mai un attimo di respiro alla 24 Heures Motos Le Mans, non fa eccezioni questa 47^ edizione. YART Yamaha, saldamente al comando per oltre dieci ore filate di gara, ha compromesso (irrimediabilmente?) la possibilità di aprire con una vittoria il Mondiale Endurance FIM EWC 2024. Alle prime luci dell’alba Karel Hanika ha perso il controllo della R1 numero 1 in percorrenza della ‘esse’ du Garage Bleu, depauperando il vantaggio di quattro giri accumulato fino a quel momento dall’equipaggio Campione del Mondo in carica sui più diretti inseguitori. Tutto questo a favore di Yoshimura SERT Motul Suzuki…

Ribaltone alla 24h Motos Le Mans

Un erroraccio che rischia di pesare come un macigno a poche ore dalla bandiera a scacchi (ore 15:00). Proprio quando il nostro Niccolò Canepa, Marvin Fritz (nella foto d’apertura) e Karel Hanika sembravano proiettati verso il successo, ecco il (clamoroso) colpo di scena che non ti aspetti. YART Yamaha ha lasciato per strada minuti preziosi e, dopo aver ripreso la via della pista, è riuscita quantomeno a risalire in terza posiziona, seppur con un distacco consistente di sei giri da Yoshimura SERT Motul Suzuki.

Yoshimura SERT passa in testa

Superata la disavventura iniziale con la scivolata di Gregg Black allo scoccare della terza ora di gara, Yoshimura SERT Motul Suzuki ha riguadagnato la leadership della 24h Motos Le Mans, massimizzando le disavventure altrui (YART Yamaha da una parte, ma anche i problemi al motore di Kawasaki WEBIKE Trickstar #11 dall’altra). La GSX-R 1000 numero 12 sta amministrando un vantaggio di un giro sullo squadrone BMW Motorrad World Endurance Team #37 con Ilya Mikhalchik, Sylvain Guintoli e Markus Reiterberger. Da rimarcare la prestazione del Tati Team Beringer Racing Honda #4 con Hugo Clere, Randy Krummenacher e Corentin Perolari, quarti assoluti con quattro giri di distacco dall’ultimo gradino del podio occupato da YART.

Problemi per Aviobike Aprilia in Superstock

Tra le Superstock, noie meccaniche hanno rallentato la rincorsa al podio del Team Aviobike, alla prima uscita ufficiale con il supporto di REVO-Nuova M2 Racing Aprilia. La RSV4 1100 #111 condotta da Luca Bernardi, Samuele Cavalieri, Kevin Calia e Francesco Cocco è scivolata in sesta posizione di classe. L’Italia può tuttavia confidare in Doriano Vietti Ramus, terzo provvisoriamente con 3 ART Best of Bikes Yamaha #36 al debutto nelle corse motociclistiche di durata. Per la vittoria di classe Superstock, con il Tecmas MRP BMW Racing Team #9 fuori gioco, prosegue il confronto tra Honda National Motos #55 e il Team Sapeurs Pompiers CMS-Motostore #18. Un guasto elettrico nella notte ha messo fine anzitempo alla corsa del Team GT Endurance Honda #30, con in squadra il nostro Luca Vitali.