Moto2 Misano: Alberto Surra scatenato, arriva la prima vittoria!

Dopo la pole position, la prima vittoria Moto2. Alberto Surra non poteva iniziare meglio la sua seconda stagione nell’Europeo di categoria, regalando subito la prima soddisfazione al Team Ciatti-Boscoscuro. Oltre a se stesso, con un’emozionante dedica per il nonno Pasqualino. “Erano anni che volevo dedicargli una vittoria” ha poi ammesso Surra dopo la gara. Roberto Garcia porta Fantic Cardoso sul secondo gradino del podio, terza piazza per la Boscoscuro guidata da Alberto Ferrandez, pilota Finetwork MIR Racing scatenato sul finale contro Casadei e Mongiardo, rimasti giù dal podio.

Moto2 gara

Colpo di scena prima del via: Rato, in terza fila, scivola all’uscita dell’ultima curva proprio alla fine del warm up lap ed è fuori dalla corsa! Si comincia con l’ottimo scatto di Surra su Garcia, Mongiardo, Ferrandez, Casadei e Orradre, c’è però l’incidente di Di Vittori, giù al Carro ed apparso piuttosto dolorante. Poco dopo Volpi, provvisoriamente nei 10, accusa un problema alla Rio e precipita in coda al gruppo, per poi concludere prematuramente con un incidente al Tramonto. Si formano due gruppi al comando: Surra è tallonato da Garcia e Mongiardo, poco più indietro i rookie Casadei e Ferrandez si contendono il 4° posto, il resto della griglia Moto2 invece è presto lontano.

Nella seconda parte di gara però Surra e Garcia scappano, mentre Mongiardo perde terreno e deve giocarsi il terzo gradino del podio contro Casadei e Ferrandez. Proprio quest’ultimo è il più agguerrito e nel corso del giro conclusivo riesce ad avere la meglio contro i due italiani, cogliendo il primo podio di categoria. Davanti invece Alberto Surra non molla, non permette più a Roberto Garcia di avvicinarsi e dopo la pole position si prende la vittoria, inno italiano al Misano World Circuit. Sorride il Team Ciatti, doppia soddisfazione poi per Boscoscuro, visto che sia Surra che Ferrandez corrono con le sue moto.

La classifica

Foto: FIM JuniorGP