Coppa Italia Velocità a Vallelunga con diverse wild card via CIV

Superato il primo appuntamento stagionale al Misano World Circuit Marco Simoncelli, il Campionato Italiano Velocità dovrà attendere un altro mese prima di poter riaccendere di nuovo i motori per il successivo round previsto a fine maggio all’Autodromo Piero Taruffi di Vallelunga. Nell’attesa tuttavia varie squadre e piloti si ritroveranno nel week-end sul medesimo tracciato. In preparazione proprio al prossimo impegno ufficiale, alcuni protagonisti del CIV prenderanno parte alla première della Coppa Italia Velocità 2024.

Gara-test a Vallelunga per vari binomi del CIV

La tipica “sosta” (prolungata) tra un week-end di gara e l’altro della massima serie nazionale ha saggiamente invitato le squadre ad individuare opportune contromisure. Da qui la decisione da parte di un cospicuo numero di team di partecipare in veste di wild card al round inaugurale della Coppa Italia Velocità presso l’impianto ubicato in quel di Campagnano di Roma. Non una novità assoluta per la nota realtà motociclistica riservata ai principali trofei semi-professionistici ed amatoriali del nostro panorama nazionale. Già avvezza nel recente passato a registrare apparizioni-spot via CIV.

Chi in pista?

Nella contesto della Dunlop Cup troveranno spazio diversi volti conosciuti del CIV Supersport. Qualcuno di questi chiamato a riscattare un opaco avvio di stagione. Questo il caso del team AltoGo Yamaha con Lorenzo Dalla Porta (nella foto d’apertura, reduce dalla vittoria a Misano nella Stock European Championship) e di Black Flag Kawasaki con Roberto Farinelli. Saranno presenti anche il Chiodo Moto Yamaha con Luigi Montella, Garage 51 by Barni Ducati con Diego Palladino e forse Edoardo Aquiliano (iscritto al CIV con il Barni Spark Ducati). Oltre ad Andrea Tucci con il “proprio” Tucci Racing Ducati, MRT Corse Kawasaki con Agostino Santoro, RM Kawasaki con Michael Canducci e J-Angel MV Agusta con Raffaele Fusco. Più Axon Seven Team Yamaha con la coppia Antonio Sorrentino-Matteo Ripamonti e Mothouse Ducati con il giovanissimo classe 2007 Alessandro Usai.

Osservati speciali in Pirelli Cup

Discorso opposto invece per Luca Vitali (con R&B Honda anziché la “solita” Scuderia Improve) e Jarno Ioverno (con 322 Racing BMW), attesi al via in pianta stabile della Pirelli Cup 1000 classe Superbike. Seppur con una differente configurazione rispetto al CIV Superbike, pneumatici in primis.

Danza del… sole

L’auspicio dei diretti interessati è di incontrare condizioni meteorologiche favorevoli a Vallelunga per raccogliere informazioni utili in vista del “vero” week-end di gara del 25-26 maggio prossimi. Nota a margine: a seguito di un provvedimento federale, nella Dunlop Cup tutti le wild card provenienti dal CIV SSP si schiereranno sulla griglia della classe 1000 anziché della 600…

Photo credit: Cristopher Ponso