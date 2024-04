L’ “allena-mente” dei campioni

Quando si eccelle nello sport non è solo importante la forma fisica: la cosiddetta forma mentis, infatti, è altrettanto fondamentale per “sorreggere” lo sforzo fisico e riuscire nelle sfide.

Forse non tutti sanno infatti che i piloti della MotoGP, ad esempio, si trovano ad avere a che fare in curva con un cambio di forza pari a 3,4 volte il loro normale peso corporeo. Considerando che in media in una gara si susseguono circa 240 curve, è facile immaginare come forza fisica e mentale debbano trovare un loro equilibrio per sopportare una tale performance.

MotoGP: l’importanza della forza fisica…

Lo sforzo richiesto dagli allenamenti settimanali e dalle gare prevede una dedizione enorme che non comprende solo la cura della forma fisica, ma anche di quella mentale, intesa come lucidità, acutezza e resistenza allo stress.

A livello fisico, sicuramente grande attenzione viene posta al peso del pilota, che deve sempre essere a livelli ottimali, senza poter lasciarsi andare a eccessi, per non sovraccaricare il peso trasportato dalla moto.

Fondamentale, inoltre, è mantenere elevati i livelli di forza dinamica e isometrica, che garantiscono il controllo della moto e la stabilità, così come un’ottima forma cardiovascolare per assicurare l’attenzione e la resistenza alla fatica, specialmente durante le gare.

Via allora ad intensi allenamenti (fino a sei ore al giorno!) incentrati su esercizi cardio con l’ausilio di pesi e macchinari per aumentare forza, resistenza e volume muscolare. Elementi essenziali per fronteggiare gli estremi sforzi che la stagione impone ai corpi degli atleti durante l’anno.

…e di quella mentale

Una dedizione e una costanza così forte all’allenamento sono certamente dettate dalla passione. Ma in generale, anche la forza mentale va allenata, proprio per riuscire a gestire tutte le situazioni di pesante stress a cui gli atleti sono costantemente sottoposti.

Su internet, ad esempio, ci sono molti siti sicuri di gioco online che offrono una grande varietà di intrattenimento di tipo mentale. Queste attività, infatti, prevedono lo sviluppo del pensiero critico, lucidità, freddezza, calcolo e riflessività. Sono perfette per allenarsi a mantenere la concentrazione e il controllo delle proprie emozioni.

Tornando agli sport in pista, ad esempio, dalla scorsa stagione nella MotoGP è stata introdotta la Sprint Race del sabato pomeriggio. La gara è prevista su una distanza inferiore alla gara normale della domenica. Tuttavia, proprio la brevità della competizione prevede che i piloti rimangano concentratissimi, dato che ogni piccolo errore potrebbe causare la perdita di punti importanti, difficilmente recuperabili.

Il “mental training” è una pratica molto diffusa ad alto livello. Ha l’obiettivo di sviluppare e potenziare quelle particolari abilità mentali che servono per massimizzare i risultati delle performance sportive.

Andando di pari passo con l’allenamento fisico, quello mentale prevede allo stesso modo delle sessioni regolari settimanali durante le quali si segue un programma ben definito.

In ogni buon programma di mental training che si rispetti bisogna in primis porsi degli obiettivi e le relative abilità mentali che si desidera allenare. Si verifica l’attuale livello delle abilità mentali e poi si inizia a svolgere il cosiddetto “allenamento a secco”. Una fase cioè in cui si visualizza mentalmente l’azione fisica concentrandosi sulle sensazioni e sul proprio stadio psicofisico. Dopo questa fase, l’atleta deve essere in grado di incanalare le sensazioni provate durante il mental training, sul campo di azione vero e proprio, prima in contesto di allenamento fisico e successivamente nelle competizioni.

I benefici dell’allenamento mentale

Il mental training ha come obiettivo il miglioramento della salute mentale. Bisogna considerare infatti l’atleta come una macchina: il corpo è la parte del motore, quella meccanica; la mente invece è la centralina. Per far funzionare al meglio l’automobile bisogna prendersi cura non solo del motore ma anche della centralina.

In questo senso, l’allenamento mentale apporta numerosi benefici: innanzitutto un miglioramento dell’attitudine verso le sfide, che lo sprona a dare sempre il meglio di sé.

In seconda battuta, allenare la mente permette di superare quelle barriere mentali che nel contesto sportivo sono dei veri e propri paletti che limitano il raggiungimento degli obiettivi. Uno tra i più noti è certamente la mancanza del controllo emotivo. In questo senso, molti atleti decidono di unire l’utile al dilettevole dedicandosi a sessioni di giochi di strategia, come il poker.

In uno sport complesso come quello della MotoGP, non c’è margine di errore. Per questo ogni azione deve essere ben ponderata, senza lasciare spazio all’emotività e all’impulsività.

Con la pratica, inoltre, questo genere di attività che prevedono l’elaborazione di una strategia tendono a migliorare la fiducia nelle proprie capacità. Poiché sviluppano doti e abilità mentali utili nella vita di tutti i giorni. Ma soprattutto nello sport professionistico, dove si deve essere abituati a gestire le pressioni e a non perdere mai di vista i propri obiettivi.

Conclusione

Insomma, per gli sport a ogni livello l’equilibrio fisico e mentale deve essere alla base. Nonostante si possa essere dotati da Madre Natura di caratteristiche fisiche superiori, bisogna ricordare che “la potenza è nulla senza il controllo”.