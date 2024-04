Debutto in corsa, pole position, una sanzione da scontare, la vittoria. Lorenzo Dalla Porta chiude un weekend imprevedibile da sostituto in Yamaha GV Racing in questo primo round Stock a Misano. Un aiuto è arrivato dalla bandiera rossa, ma la certezza che sarebbe stato in grado comunque di ricucire sui primi è una bella iniezione di fiducia per i prossimi impegni. Secondo posto finale per il francese Andy Verdoia, che comunque ha provato fino alla fine a insidiare l’italiano, chiudendo a soli 72 millesimi, mentre è terzo il sudafricano Dino Iozzo. Ecco com’è andata.

Si comincia da Lorenzo Dalla Porta sostituto in corsa ed autore della pole position, ma con un Long Lap da scontare oggi. Al via scatta al comando Rodriguez proprio sull’italiano, ma nelle prime curve si registrano quattro piloti a terra, senza conseguenze. Pochi giri e Dalla Porta passa al comando, ma non dura: deve scontare la sanzione, una volta compiuta lo vediamo scendere in 6^ posizione, chiamato alla rimonta per provare a riprendere la zona podio. Che peccato per Mihaila, dopo pochi giri vicinissimo alla top 3 ma protagonista di un incidente che compromette la sua gara. Brividi per Rodriguez, giù al Carro e brevemente rimasto in mezzo alla pista.

Se ne va poi senza problemi, ma poco dopo ecco la bandiera rossa per le condizioni della pista proprio in quel punto. Fermata così la corsa al 9° dei 17 giri in programma, quando Iozzo era al comando su Mayor, Verdoia e Dalla Porta. In seguito si riparte per una mini-gara di cinque giri dalle posizioni ottenute prima dello stop. È il momento proprio di Dalla Porta, libero da sanzioni e capace in poche curve di avere la meglio di Iozzo, autore dello scatto migliore alla ripartenza. È un successo importante per l’italiano alla fine di un weekend imprevedibile, che ha contenuto anche il recupero finale di Andy Verdoia, all’inseguimento dopo aver avuto la meglio su Dino Iozzo.

