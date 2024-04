Superbike, Alvaro Bautista: “Sono tornato a guidare come voglio”

Alvaro Bautista lascia Assen da leader della classifica generale. Terzo posto in Gara 1, vittoria in Superpole Race e secondo posto in Gara 2. Un buon bottino di punti per il campione in carica della Superbike. Forse ha qualche piccolo rimpianto per un errore commesso all’inizio dell’ultimo giro dell’ultima manche, andando leggermente lungo in Curva 1 ha perso del terreno rispetto a Toprak Razgatlioglu e si è tolto la possibilità si sferrargli un attacco. Comunque, sembra che sia tornato ai suoi livelli e darà tutto per vincere il terzo titolo.

Superbike Assen, il bilancio di Bautista

Il pilota del team Aruba Racing Ducati ha raccontato come ha vissuto la giornata odierna, con la manche conclusiva che ha regalato qualche brivido anche a causa della leggera pioggia caduta sulla pista: “Gara 2 è stata, come tutto il fine settimana, davvero complicata perché le condizioni stavano cambiando. Nella Superpole Race del mattino avevo un buon feeling con la moto e potevo spingere al 100%, le condizioni erano più stabili rispetto al resto del weekend. Era la prima volta che avevamo condizioni normali. Mi sono divertito, soprattutto nei primi giri in cui ho lottato molto con gli altri piloti per fare una rimonta davvero impressionante“.

La Superpole Race era stata decisamente più facile, invece nell’ultima corsa la situazione a un certo punto è diventata insidiosa: “Nel pomeriggio ho avuto una buona partenza e ho cercato di mantenere il mio ritmo. Ero abbastanza fiducioso, facevo delle buone traiettorie, ma poi ha iniziato a piovere un po’ e praticamente non ha mai smesso di piovere leggermente durante la gara. In una parte della corsa ha iniziato a piovere un po’ più forte in alcune zone. Abbiamo rallentato un po’, poi, dopo aver provato a spingere di nuovo, penso che la gomma posteriore si sia raffreddata troppo e non sono riuscito a trovare la temperatura per spingere alla fine. Quindi non avevo lo stesso feeling della inizio della corsa. Arrivare sul podio era importante. È stato un fine settimana davvero difficile“.

Come andrà a Misano?

Il prossimo round del calendario Superbike 2024 è in programma a Misano Adriatico a giugno. A Bautista è stato chiesto cosa ci si possa aspettare da quell’appuntamento: “Penso che tu possa aspettarti quello che vuoi! Ciò che è importante per me è che a Barcellona abbiamo trovato qualcosa che mi ha aiutato a guidare di nuovo come volevo e anche qui abbiamo utilizzato lo stesso setup di base di Barcellona perché con questo tempo non potevamo lavorare sulla moto. A Misano spero di avere condizioni migliori o più normali e provare a fare un passo avanti. Alla fine, i risultati sono la conseguenza del buon lavoro svolto“.

Nelle giornate 28-29 maggio è anche previsto un test presso il circuito intitolato a Marco Simoncelli, sarà l’occasione per prepararsi alle gare del weekend 15-16 giugno. Prima ancora (23-24 maggio) ci sarà un altro test a Cremona, che nel 2024 debutta nel calendario del Mondiale Superbike e dove si gareggerà nel weekend 21-22 settembre.

