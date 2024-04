National Trophy 1000: Luca Salvadori cavalcata trionfale, non c’è storia a Misano

Non c’erano particolari dubbi, alla fine è stato Luca Salvadori il dominatore incontrastato della prima gara stagionale del National Trophy 1000. Scattato dalla terza casella in griglia, il pilota Broncos Ducati ci ha messo poco a passare al comando, per poi volare mia e mettere a referto una corsa in solitaria che porta al trionfo a Misano. BMW sul secondo gradino del podio con Filippo Rovelli, terza piazza finale per la Aprilia del poleman Matteo Baiocco.

National Trophy 1000, la gara

Gara unica dopo un sabato di qualifiche segnato dal maltempo, con Matteo Baiocco al via dalla pole position, Andreozzi e Salvadori subito accanto a completare la prima fila. Trio subito protagonista, ma a Salvadori bastano poche curve per prendere il comando della corsa e dare il via alla sua cavalcata trionfale. Andreozzi e Baiocco rimangono in lotta per gli altri gradini del podio, Ciacci poco lontano è invece protagonista di una caduta che complica la sua gara. Ma in seguito si rifà sotto Rovelli, che anzi riesce ad avere la meglio su Baiocco, terzo alla bandiera a scacchi, e Andreozzi, che invece perde così il podio. Top 10 divisa tra Ducati e Aprilia, con in mezzo però le due BMW Pistard, una appunto di Rovelli 2° e la seconda di Arcangeli 7° al traguardo.

La classifica

Foto: Dani Guazzetti