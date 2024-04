Motocross Prestige: doppio podio per Alessandro Lupino a Cingoli

Alessandro Lupino su Ducati Desmo 450 MX si conferma ai vertici nel Campionato Italiano di Motocross. A Cingoli non riesce a fare il colpaccio come nel primo appuntamento del Tricolore a Mantova dove aveva conquistato una vittoria ed un secondo posto (leggi qui) però sale sul podio sia in gara-1 che in gara-2 dopo il secondo posto di gruppo ed il quarto assoluto in qualifica. Alessandro Lupino è poi quarto nella classifica di giornata dietro al vincitore Isak Gifting su Yamaha, Giuseppe Tropepe su Honda e Jan Pancar su KTM. Il ducatista ora è terzo nella classifica generale del Campionato Italiano di Cross.

Cingoli è uno tra i crossodromi con più fascino e più storia a livello italiano. Nei giorni scorsi era scesa la pioggia e quindi c’era parecchio fango ma le gare sono state comunque divertenti e spettacolari.

