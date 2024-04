Superbike Assen: Razgatlioglu fa sognare BMW, poi critica Dorna

Sognava di vincere a Barcellona e ci è riuscito, sognava di farlo anche ad Assen e nuovamente ce l’ha fatta. Sua Gara 2 oggi. Toprak Razgatlioglu ha iniziato alla grande la sua avventura con BMW, che a sua volta non aveva mai trionfato al TT Circuit. Il marchio tedesco ha finalmente trovato il pilota con il quale fare un grande salto in avanti e puntare a conquistare il primo titolo in Superbike. Ora il turco è secondo nella classifica generale, a soli 5 punti dal leader Alvaro Bautista.

Superbike Assen, la felicità di Razgatlioglu

Il campione SBK 2021 non può che essere entusiasta di come ha concluso il round in Olanda, riscattando anche una Superpole Race che era stata deludente: “In questo weekend mi sono sentito come in Catalunya. In generale sono felice, abbiamo fatto un buonissimo lavoro, specialmente in Gara 2. Nella Superpole Race abbiamo commesso un errore scegliendo la SCQ, come tutti, però normalmente penso di usare una gomma diversa. Queste sono le gare. A volte fai cose differenti e non funzionano. In Gara 2 abbiamo vinto e non è stato facile, in ogni giro ho spinto davvero forte. Per me è la prima vittoria ad Assen con la Superbike e lo stesso vale anche per BMW. Sono felice di questo“.

Nella sprint race aveva chiuso solo in nona posizione, quindi è partito dalla nona casella in Gara 2, ma ciò non gli ha creato problemi: “La P9 sulla griglia non è davvero importante, perché se sei veloce non è un problema. In curva 1 Alex Lowes è quasi caduto, ho dovuto chiudere il gas e poi superare gli altri piloti passo dopo passo. Avevo fiducia e il freno motore funzionava, un po’ troppo. A volte l’engine break non lavora e altre volte lo fa troppo, dobbiamo trovare il giusto setup. Abbiamo fatto un ottimo lavoro, avevo un buonissimo passo“.

Toprak, il calendario e Misano

Cosa ha pensato quando è arrivata la pioggia in Gara 2? Il pilota del team ROKiT BWM Motorrad spiega: “Ho semplicemente chiuso il gas per non prendere rischi. Alvaro ha più esperienza di me, l’ho seguito e sono arrivati anche altri piloti. Mi ero dimenticato di togliere la visiera a strappo e vedevo tutto come se stesse ancora piovendo. Quando l’ho tolta, ho visto tutto pulito e ho iniziato a spingere di nuovo. Una bellissima vittoria, perché Assen è una pista un po’ strana e in questo weekend il meteo è stato strano. Sto facendo esperienza e sto imparando. Sono ancora giovane, ma apprendo ogni giorno. Avevo bisogno di questa vittoria. Dopo questo round c’è una pausa troppo lunga, spero che l’anno prossimo non ricapiti. Dovevo dirlo“.

Comprensibilmente, Toprak si lamenta della pausa troppo lunga che intercorre tra il round in Olanda e quello di Misano (14-16 giugno). A proposito della lotta per il titolo, al momento non vuole pensarci, pur essendo secondo in campionato a soli 5 punti da Alvaro Bautista: “Non penso alla posizione in campionato, ma solo gara per gara. Sono focalizzato su guidare e divertirmi nelle gare, oggi mi sono divertito. Vedremo come andrà a Misano. Sono contento che avremo un test prima del round, cercheremo di trovare un buon setup per provare a vincere“.

Foto: WorldSBK