Superbike 2024, la classifica piloti dopo Assen: BMW sfida Ducati

È andato in archivio l’atteso round Superbike ad Assen. Dopo la sorprendente vittoria di Nicholas Spinelli in Gara 1, oggi in Superpole Race si è imposto Alvaro Bautista e in Gara 2, invece, Toprak Razgatlioglu. Il turco è al primo successo assoluto al TT Circuit, dove neppure BMW aveva mai vinto prima. A proposito di prime volte, oggi bisogna sottolineare anche il primo podio di Remy Gardner nel WorldSBK: una bella soddisfazione per lui e il team GYTR GRT Yamaha. Nell’ultima manche bene anche Andrea Iannone e Andrea Locatelli. La grande delusione è rappresentata da Jonathan Rea, diciannovesimo al traguardo dopo una caduta avvenuta in seguito al contatto con Alex Lowes.

Superbike, la classifica piloti e costruttori aggiornate

CLASSIFICA PILOTI

Alvaro Bautista 123 punti Toprak Razgatlioglu 117 Nicolò Bulega 109 Alex Lowes 93 Andrea Iannone 64 Andrea Locatelli 64 Michael van der Mark 58 Remy Gardner 54 Danilo Petrucci 47 Dominique Aegerter 46 Sam Lowes 31 Gerloff 29 Spinelli 25 Vierge 25 Rea 23 Bassani 22 Rinaldi 21 Redding 18 Mackenzie 7 Oettl 4 Lecuona 3 Rabat 2 Ray 2

CLASSIFICA COSTRUTTORI

Ducati 162 punti BMW 126 Kawasaki 94 Yamaha 92 Honda 26

Foto: WorldSBK