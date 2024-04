C’è una bella nota tricolore nella Moto3 JuniorGP a Misano. Alessandro Morosi si è ben distinto sul tracciato di casa, sfiorando il trionfo in Gara 1 (mancato per 22 millesimi!) ma prendendosi comunque il primo agognato podio di categoria. Ci era vicinissimo in Gara 2, una sanzione però segna la sua corsa… Si sente invece doppiamente la Marcia Reale sul “Marco Simoncelli”, ci pensa il debuttante e poleman Jesus Rios che, dopo aver beffato Morosi in Gara 1, replica il successo anche in Gara 2. Buona prima uscita di Dodò Boggio, unico altro italiano a punti in entrambe le corse. Ecco com’è andato il primo round del 2024 sulla pista italiana.

JuniorGP Gara 1

Rios e Cruces sono nettamente i migliori al via, inizia subito un acceso testa a testa per la prima posizione, finché l’alfiere Finetwork MIR Racing non ha provvisoriamente la meglio. Si inseriscono presto anche O’Gorman, Moodley e Carpe, ma a lungo è un gruppo compatto di 17 piloti, tra i quali c’è anche Morosi, mentre gli altri ragazzi italiani sono fuori dai 20. La super gara in rimonta di Quiles invece, costretto a partire dalla pit lane per lo spegnimento della moto in griglia, si chiude dopo 7 giri con una scivolata alla Misano 1. Non sarà l’unica della corsa, arriva poi pure un Long Lap per Rosenthaler per un taglio al Curvone.

Davanti invece c’è un importante colpo di scena a tre giri dalla fine. Moodley sbaglia clamorosamente al Tramonto e falcia il leader della corsa Salmela, che pasticcio per due dei grandi protagonisti! Attenzione però a Morosi, che inizia ad attaccare nei giri conclusivi: arriva sul podio, sferra l’attacco utile per la vittoria… Ma Jesus Rios, debuttante in JuniorGP e già poleman ieri, esce perfettamente all’ultima curva, ha quindi lo spunto migliore e beffa Alessandro Morosi per 22 millesimi! Completa il podio Marcos Uriarte, Dodò Boggio all’esordio chiude 14° e si prende i primi punti di categoria.

Gara 2

Da segnalare che Moodley deve scontare un Long Lap per l’incidente da lui provocato in Gara 1. Ma proprio nel momento in cui il sudafricano sta scontando la sanzione, nella curva del Tramonto, succede l’incredibile: Salmela scivola e finisce proprio addosso all’incolpevole Moodley, arriva quindi un doppio zero per entrambi. Al comando ci sono “i soliti noti” in un folto gruppo in cui troviamo anche Quiles, stavolta senza problemi. Non parte benissimo invece Morosi, scatenato quindi in rimonta, ma una volta in zona podio arriva un Long Lap per limiti di pista.

Non manca anche un pasticcio alla Rio, un contatto manda Carpe fuori controllo contro Rosenthaler, ma poteva anche andare peggio visto che erano in mezzo al gruppo… Davanti intanto la battaglia premia Jesus Rios, che cala la doppietta in questo round inaugurale a Misano. Degli italiani, è 7° Alessandro Morosi, Dodò Boggio chiude appena fuori dai 10, Liguori e Abruzzo infine sono ad un passo dalla zona punti, più indietro invece Tiezzi, che chiude un primo weekend stagionale complesso.

Foto: Dani Guazzetti