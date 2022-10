MotoGP, Bastianini mette ansia alla Ducati: “Adesso diventa divertente”

Enea Bastianini non brilla ma non delude nella gara sul bagnato al Chang Internationl Circuit in Thailandia. Stavolta limita perfettamente i danni in difficili condizioni climatiche e si avvicina di 10 punti alla vetta della classifica piloti MotoGP adesso a 39 lunghezze. Sale a quota 180, la terza posizione in classifica dista 19 punti e sarà difficile impartire ordini di squadra nelle tre restanti gare del campionato per aiutare Pecco Bagnaia. Adesso Ducati accarezza il sogno mondiale e nel retro-box ci sarà un bel da fare, già a cominciare dalla prossima tappa in Australia.

Gara in difesa per Bastianini

Resta matematicamente in corsa per il titolo MotoGP 2022, tentare non nuoce e continuerà a non fare sconti in caso di sfide ravvicinate. Al contrario degli altri piloti dei team satellite Ducati, come successo con Marco Bezzecchi a Motegi e con Johann Zarco al Buriram. Peccato non aver potuto sfruttare al meglio gli ultimi due round influenzati dalla pioggia. “Al primo giro avevo una mappa un po’ bloccata, in curva 1 non riuscivo ad accelerare come volevo e sono rimasto bloccato dietro. Per almeno sette o otto giri, staccavo un po’ a sentimento, è stato brutto. Poi la pista è migliorata, sono riuscito a trovare un bel feeling, ho guadagnato qualche posizione, la sesta piazza va bene“.

Presente e futuro in MotoGP

Scattato dalla sesta piazza in griglia ha avuto qualche difficoltà nelle prime fasi del GP della Thailandia, a causa della pioggia che ha reso difficile la risalita. “Non so se avevo il passo dei migliori, ma sicuramente partendo davanti avrei preso un po’ meno distacco. Sul bagnato sapevo di avere grosse difficoltà, il sesto posto mi soddisfa, ho dimostrato di poter fare bene – aggiunge Enea Bastianini -. Adesso siamo in cinque molto attaccati (in classifica, ndr). E’ vero che restano tre gare e non sarà semplice, però diventa divertente. All’inizio non avevo molta fiducia, non vedevo niente, spingere era difficile, i primi dieci giri li ho fatti quasi alla cieca, poi la pista è migliorata. Partire più avanti avrebbe aiutato oggi“.

Tra i dettagli di questo weekend MotoGP al Buriram il pilota Gresini mette in cassaforte anche alcuni giri alle spalle della Yamaha di Fabio Quartararo. Bastianini guarda già al futuro, nel test di Valencia a novembre entrerà per la prima volta nel box Ducati factory e affiancherà Pecco Bagnaia, magari il prossimo campione del mondo. “Ero curioso di vedere Quartararo in pista, solitamente mi metto dietro le Ducati. Era importante capire i suoi punti forti e i punti deboli, per valutare un po’ il tutto con Ducati e dove lavorare per il futuro“.

Foto: Facebook Enea Bastanini