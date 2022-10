MotoGP, Bagnaia ringrazia Jack: un chiaro messaggio per Bastianini

In Ducati l’atmosfera di tensione che c’era prima della gara si è trasformata in una briosa speranza di vittoria mondiale. Mai come in questa fase di stagione Pecco Bagnaia è vicino alla leadership della classifica piloti MotoGP, con Fabio Quartararo ora a solo due lunghezze di distanza, dopo la sua debacle sul bagnato del Buriram. Stavolta la pioggia non ha rallentato la corsa del pilota torinese, in difficoltà in condizioni “full wet” in Giappone e Indonesia. Al Chang Circuit, invece, è stata quasi provvidenziale, nessuno avrebbe immaginato di poter recuperare 18 punti sul campione della Yamaha in un solo weekend.

Pecco Bagnaia e il podio bagnato

Inizio di gara posticipato di un’ora a causa del maltempo, ma in griglia uno spiacevole episodio avviene sotto gli occhi di Pecco Bagnaia. Una persona viene colta da un malore e viene portato via dai sanitari in fretta e furia. “Trovare la concentrazione non è stato facile per quanto successo, ho provato a non guardare per mantenere la concentrazione ma non ci sono riuscito – racconta l’alfiere del team Lenovo Ducati -. Quando la gara è iniziata l’obiettivo era restare incollato a chiunque era davanti, sapevo che il mio potenziale sul bagnato era questo e non quello mostrato in Giappone. Ringrazio la mia squadra per aver accontentato tutte le mie richieste“.

Atmosfera ai box

La partenza di Fabio Quartararo è stata disastrosa, ma Pecco Bagnaia non aveva ricevuto notizie sul diretto rivale per il titolo MotoGP. “Su Quartararo avevo richiesto di non avere nessuna informazione per non essere condizionato, ma dopo questa gara sarà diverso. Avevo bisogno di concentrarmi sulla guida e basta“. Fondamentale il supporto del suo team più ristretto, della fidanzata Domizia, della sorella Carola, del manager Gianluca Falcioni che aveva sentito la sera prima a telefono, di Jack Miller. “Jack è mio amico, anche Enea. Ma ho un ottimo legame con Jack, ci conosciamo molto bene, è un vero compagno di squadra. Prima della gara mi ha motivato con un bel discorso, sarà difficile rivivere qualcosa del genere. Spero che l’anno prossimo sia la stessa cosa con Enea“.

Il titolo MotoGP è vicino

Terzo posto nel GP della Thailandia, ottenuto non senza una certa fatica, con Marc Marquez che minacciava di rompere i piani nel finale. Ci ha pensato Johann Zarco a togliere le castagne dal fuoco, prima frenando il fuoriclasse della Honda, poi evitando di sorpassare Pecco. Pecco accende la freccia direzionale e prenota il sorpasso su Fabio Quartararo in vista del prossimo Gran Premio di Phillip Island. “Sarà molto importante essere competitivi in ​​Australia. Ma non sarà facile, perché il clima in questo periodo dell’anno è solitamente molto incerto. Tuttavia, non vedo l’ora di guidare lì. È uno dei miei circuiti preferiti. Sento che lì possiamo fare bene“. Ad attenderlo ci sarà il suo amico e padrone di casa Casey Stoner.