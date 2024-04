Moto2, Boscoscuro che partenza! È vera sfida contro il ‘gigante’ KALEX

Non si può dire che i colori italiani siano partiti alla grande in questo Mondiale 2024. Le uniche eccezioni sono i team della Moto2, ma ancora di più l’unico costruttore tricolore della categoria che sta cercando di insidiare l’armata KALEX. Stiamo parlando di Boscoscuro, ex Speed Up, nella classe intermedia del Motomondiale da quand’è diventata Moto2, e quest’anno partito davvero alla grande, visto che in tre GP contiamo ben quattro podi Boscoscuro.

Due portano la firma dei ragazzi del ‘team ufficiale’ Speed Up, si aggiunge poi per due volte Sergio Garcia, che ad Austin ha pure ottenuto la sua prima vittoria di categoria. È l’anno giusto per spezzare il lunghissimo periodo vincente del costruttore tedesco? Siamo appena all’inizio della stagione 2024, ma certo le ambizioni di questa “piccola Italia” sono ben chiare. La classifica dei costruttori poi lo conferma: 65 punti per KALEX contro i 63 per Boscoscuro. La stagione è lunghissima, ma chi ben comincia…

LA STORIA – Speed Up/Boscoscuro, le origini

Boscoscuro brilla in Moto2

Ricordiamo che quest’anno il marchio, nato da un’idea dell’ex pilota Luca Boscoscuro, è tornato a quattro Moto2. Un primo tentativo con il doppio team c’era già stato nel biennio 2020-2021 con alterni risultati, in questo 2024 il nuovo raddoppio tramite l’accordo con l’esordiente team MT Helmets-MSi accanto a Speed Up. Appena tre GP in archivio, ma non poteva esserci davvero partenza migliore per il telaista veneto.

Alonso Lopez ha trionfato in Qatar, con Sergio Garcia 3° ed aggiungiamo anche Ai Ogura 4°. Proprio lo spagnolo di MT Helmets-MSi ha ottenuto ieri al COTA il suo primo successo Moto2, con Fermin Aldeguer 3° in rimonta, Lopez 4° e Ogura 7°. Solo a Portimao è mancato il podio, ma i piloti Boscoscuro hanno comunque fatto il loro: Aldeguer 4°, Ogura 5°, Garcia 6°. Insomma, Luca Boscoscuro ha davvero di che esultare, visto tutt’e quattro i suoi ragazzi sono protagonisti in Moto2: il testa a testa con KALEX sta prendendo forma.

Foto: motogp.com