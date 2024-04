Il sogno diventa realtà. Roberto Tamburini ha sempre sognato di partecipare al Motoamerica ed ora è ad Atlanta dove gareggerà il prossimo week-end. Ad inizio 2024 il suo futuro appariva incerto poi la svolta ed ora ha l’opportunità che tanto desiderava. Gareggerà dunque oltre oceano in sella alla MV Agusta dell’MP13 Racing Team. Questa opportunità giunge a coronamento di oltre vent’anni di carriera tra il paddock del Motomondiale, quello della Superbike, del Mondiale Endurance e del CIV. Nel 2024 torna dunque in Supersport, una classe in cui in passato aveva raccolto delle belle soddisfazioni a livello internazionale pur gareggiando per team privatissimi. Nel 2011 e 2012 aveva sfiorato spesso il podio nel WorldSSP sia con il Bike Service che con il Team Lorini. All’inizio non sarà semplice si-abituarsi a moto più piccole ma ha tutte le carte in regola per essere protagonista.

“Sono veramente contento di correre nel MotoAmerica, un campionato che mi ha sempre affascinato tanto – dice Roberto Tamburini a Corsedimoto – Ringrazio Melissa Paris che mi da la possibilità di correre per il MP13 Racing Team. Farlo nella Supersport con una moto italiana quale MV Agusta è una cosa che mi riempie d’orgoglio e di motivazioni”.

MotoAmerica: un mondo tutto da scoprire

“Ci saranno tante cose nuove: le piste, la moto, le gomme… Torno a guidare una 600 dopo tanti anni di 1000 e all’inizio mi ci vorrà un po’ di tempo per adattarmi: nelle prime gare non sarà semplice. Porterò la mia esperienza e la mia velocità per crescere insieme al team gara dopo gara cercando di essere più competitivi possibili. Il livello del campionato è molto alto e ci sono anche alcuni piloti europei come Fores che ha vinto l’anno scorso. Sarà una stagione molto impegnativa, con tante cose da scoprire e speriamo di toglierci qualche soddisfazione. Ci tengo a ringraziare tutti i miei sponsor che mi supportano in questa nuova sfida. Chiaramente non posso fare pronostici ma voglio vivere intensamente questa bella avventura“.

