Ad Austin non è riuscito a vincere, ma Jorge Martin ha comunque conquistato un podio e un quarto posto, rimanendo il leader della classifica generale MotoGP. In termini di risultati non può essere insoddisfatto per come sono andate le cose nel weekend, però assieme alla sua squadra dovrà lavorare per eliminare le fastidiose vibrazioni accusate già dall’ultimo test pre-campionato in Qatar.

MotoGP Austin, l’analisi di Martin

Il pilota del team Prima Pramac Racing ha tracciato il suo bilancio al termine del Gran Premio delle Americhe 2024: “Con la gomma morbida è stato difficile – riporta Motosan.es – ma non avevo altra scelta, perché non avevo provato la media. Ho cercato di stare davanti all’inizio, avevo anche un piccolo vantaggio su Marquez e Acosta, ma poi ho commesso un errore in curva 11. Sono andato largo, mi hanno raggiunto e poi superato, perché non ero molto forte in frenata. Da quel momento ho provato a recuperare, a mantenere il mio ritmo e a dare il 100% negli ultimi cinque giri. Ma Enea aveva qualcosa di più e sono arrivato quarto, non il risultato che volevo. Comunque ho ottenuto 20 punti in questo weekend, penso sia un risultato decente. Austin è una pista in cui ho faticato in passato e abbiamo fatto molti punti“.

A proposito delle già citate vibrazioni della sua Ducati Desmosedici GP, lo spagnolo si è così espresso: “È andata un po’ meglio, anche se ci stiamo lavorando molto. Ancora non mi sento al 100% con la moto. Ho avuto delle vibrazioni, non molte. Ho bisogno di sollevare la moto e non è naturale, però è ciò che abbiamo ora. Non abbiamo scuse e dobbiamo risolvere“.

Jorge contento della sua classifica

Non vuole focalizzarsi molto sulla lotta per il titolo in questo momento, visto che sono passati solo tre gran premi, però la sua situazione di classifica è assolutamente positiva: “In questo momento non ci sto pensando – ammette – e non mi piace pensarci. Sono felice di avere già 80 punti, sono parecchi. Dobbiamo continuare così, stiamo lavorando bene e concentrandoci solo su noi stessi per migliorare rispetto alla scorsa stagione. Sicuramente meglio essere in testa che decimo“.

Martin pensa a sé stesso, ma sa che avrà più avversari da fronteggiare nella corsa al titolo MotoGP 2024: “Penso che ci siano tanti piloti che possono lottare per il mondiale. Pecco è ancora il favorito, perché ha vinto l’anno scorso. I rivali sono forti, ci sono Marc e anche Pedro. L’importante è essere veloce ovunque, dobbiamo concentrarci su quello. Tutti i campioni sono stati costanti, abbiamo bisogno di esserlo. Penso che stiamo lavorando bene, con cinque podi su sei gare. Se in un brutto weekend arrivo quarto, posso essere felice. E quando ne ho la possibilità, devo puntare alla vittoria. Questo è il mio obiettivo“.

Foto: Pramac Racing