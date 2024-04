Moto2, Matteo Ferrari wild card nel Gran Premio a Jerez

Il team QJMOTOR Gresini a tre punte nel prossimo fine settimana a Jerez. Matteo Ferrari infatti sarà l’ospite in Moto2 accanto ai piloti di casa Gonzalez e Arenas, pronto per una nuova wild card nella classe intermedia. Lo ricordiamo, il debutto assoluto nella categoria Moto2 è avvenuto l’anno scorso a Valencia (la nostra intervista), quest’anno si presenta una seconda occasione. Vista la lunga pausa tra il primo ed il secondo round MotoE (si correrà di nuovo solo nel weekend 10-11 maggio a Le Mans), Ferrari ha l’opportunità sia di tenersi di allenamento che di divertirsi nuovamente in questa prossima seconda sfida di categoria.

GP Jerez, tutti gli orari TV e streaming

Matteo Ferrari, 2° GP Moto2

“Cercate l’intruso”. Così il team Gresini, attraverso un post social con tutti i suoi piloti verso il GP Jerez, ha ufficializzato anche la presenza di Matteo Ferrari in Moto2. Come accennato, il pilota MotoE della squadra di Nadia Padovani ha già avuto una prima occasione l’anno scorso al Circuit Ricardo Tormo, proprio in chiusura di stagione 2023. Un evento ricco di novità e di conseguenza di adattamento, fino alla gara chiusa in 19^ posizione in rimonta. Un piazzamento che certo Ferrari cercherà di migliorare nel prossimo weekend a Jerez, su un tracciato ben noto ma non con la KALEX Moto2 del team Gresini. Vedremo come se la caverà in questa nuova sfida mondiale.

Foto: Gresini Racing