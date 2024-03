Moto2, Ayumu Sasaki operato ad entrambe le braccia

In archivio solamente il secondo round mondiale, eppure vari piloti hanno già accusato problemi. Il rookie Moto2 Ayumu Sasaki è solo l’ultimo della lista dei ragazzi operati per sindrome compartimentale, nel suo caso ad entrambe le braccia. Dopo i fastidi accusati nel GP Portimao, il pilota Yamaha VR46 Master Camp non ha voluto aspettare ed è finito immediatamente sotto i ferri per risolvere prontamente il problema.

La nota del pilota Moto2

Ci ha pensato lo stesso Ayumu Sasaki a spiegare la situazione. “Dopo aver accusato indurimento delle braccia domenica nel corso del GP Portogallo, ho deciso di operare gli avambracci per risolvere il problema” ha scritto il vice-campione Moto3 in carica e debuttante Moto2 sui suoi canali social. “Ora mi concentrerò sul mio recupero per essere pronto per l’America. Un grazie allo staff MotoGP di Quiron Salud per aver organizzato tutto ed al dottor Fofuria per l’intervento di successo.”

Da Austin la svolta?

Non si può parlare di una partenza particolarmente positiva per il 23enne di Yokosuka. Due gare Moto2 disputate tra Qatar e Portimao, altrettanti zeri per ritiro. Il neo acquisto di Yamaha VR46 Master Camp ha chiaramente accusato le logiche difficoltà del cambio di categoria, ma certamente il problema alle braccia non gli ha dato una mano. Ora il guaio fisico è risolto, vedremo dalla prossima tappa ad Austin come se la caverà.