Moto2 Portimao: finalmente Aron Canet, che gioia per Fantic

Sembrava una giornata nel segno della coppia Speed Up, invece brilla il binomio Canet-Fantic. Il pilota spagnolo ce l’ha fatta, è arrivata qui a Portimao la prima vittoria in Moto2! Torna al successo anche il marchio lombardo-veneto (pur con moto KALEX): dopo il primissimo successo con Celestino Vietti nello scorso GP d’Austria, ecco il primo successo stagionale ed il secondo di categoria. Joe Roberts si prende un solido secondo posto, terza piazza finale per il poleman Manuel Gonzalez, che regola un agguerrito Fermin Aldeguer in rimonta e Ai Ogura. Vietti di nuovo miglior italiano al traguardo, anche se settimo. Ecco com’è andato il Gran Premio a Portimao.

Moto2 Gara

Parte bene Gonzalez, ma lo spunto giusto è quello di Aldeguer, Lopez e Ogura, tre Boscoscuro che hanno la meglio sul poleman Moto2 nelle due curve successive. Buona partenza di Arbolino, subito risalito in top 10, Vietti e Foggia invece sono appena fuori dalla zona punti. Lopez intanto sopravanza il compagno di box, ma per lui c’è il colpo di scena: doppio Long Lap per Aldeguer, protagonista di una evidente partenza anticipata! Poteva essere una bella doppietta Speed Up… Lopez quindi rimane davanti, con Canet che risale in seconda posizione ed anzi si attacca al leader della corsa, con Gonzalez-Roberts in terza piazza. A referto anche la caduta di Cardelus a 12 giri dalla fine, ma il vero colpo di scena arriva alla curva 13: Alonso Lopez scivola da solo, è fuori dalla corsa!

Fantic al comando!

Incredibile stravolgimento di valori per chi era il netto favorito anche di questa corsa. Passa in testa Canet, sempre a caccia della prima vittoria Moto2, con Roberts passato in seconda posizione ma sempre tallonato da Gonzalez, mentre per il quarto posto c’è un bel gruppetto che comprende anche Arbolino (protagonista anche di un bel rischio con Arenas) e Aldeguer. Sasaki finisce prematuramente per incidente, in vetta invece i distacchi rimangono minimi per parecchio tempo, finché Aron Canet non inizia a prendere il largo, aumentando costantemente il suo vantaggio sugli avversari. Finalmente ce l’ha fatta, anche lui è un vincitore di GP in Moto2! Joe Roberts si prende saldamente il secondo posto, mentre l’ultimo gradino del podio è una questione tra Gonzalez, Aldeguer e Ogura, finché il poleman non ha la meglio e chiude 3°.

La classifica

Moto2 generale

Foto: Fantic Racing