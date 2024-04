Superbike Assen, ecco come Iker Lecuona si è giocata gara 1

Durante la terza sessione del Mondiale Superbike ad Assen lo spagnolo Iker Lecuona ha perso il controllo della Honda, finendo nella via di fuga. La sequenza di Silvio Tosseghini ci mostra la dinamica della caduta. Trasportato al centro medico, Lecuona è stato fermato per la distorsione del ginocchio destro. Ha saltato Superpole e gara 1 e verrà controllato di nuovo domenica mattina, prima del warm up, per verificare se sarà in grado di correre le due gare finali.

Fotosequenza di Silvio Tosseghini