Sulla sua pista magica (17 vittorie!) Jonathan Rea torna in testa alla Superbike. La pioggia di Assen ha cancellato come per incanto i problemi di affiatamento con la Yamaha, permettendo al nordirlandese di arpionare la 44° Superpole in carriera, la quarta nella piana del Drenthe. Al via di gara 1 (ore 14) dividerà la prima fila con Nicolò Bulega e Toprak Razgatlioglu. A prescindere dalle condizioni che ci saranno, lo spettacolo è assicurato!

SUPERPOLE NO STOP

L’asfalto viscido ha cambiato le strategie: i piloti sono rimasti in pista per tutta la durata della sessione (15 minuti) contando di approfittare del progessivo miglioramento della pista. Si è infatti partiti con il bagnato pesante, mentre alla fine c’era solo un velo. Jonathan Rea è maestro, il primato non è mai stato in discussione, cementato da continui miglioramenti ad ogni passaggio. E’ vera gloria? Impossibile saperlo, perchè da venerdi mattina finora le condizioni sono sempre state indecifrabili. Se saranno gare bagnate, il favorito è senza dubbio Rea. Se invece fosse asciutto, il pronostico sarà ben più aperto: Bulega (va forte anche sul bagnato!) e Toprak sono due clienti difficilissimi.

Bautista e Iannone in terza fila

La pioggia ha preso in contropiede Alvaro Bautista, primo nella combinata di venerdi ma retrocesso in settima. Nella stessa terza fila partità anche Andrea Iannone, che venerdi aveva dato ottimi segnali ma sul più bello ha marciato un pò sul posto. La necessità di risalire la corrente, per entrambi, sarà una gara nella gara. Qualifica brillante per Michael Rinaldi, ottavo crono (seconda fila) e addirittura sorprendente per Nicholas Spinelli, il sostituto dell’infortunato Danilo Petrucci. Al secondo giorno di apprendistato sulla Superbike ha firmato un magnifico undicesimo tempo, chi l’avrebbe potuto prevedere?

Iker Lecuona niente gara 1

Il pilota spagnolo della Honda HRC è caduto nelle prove 3 rimediando una forte contusione al ginocchio destro. I medici lo hanno escluso dalla lista di partenti di gara 1, che quindi vedrà al via l’unica CBR-RR ufficiale di Xavi Vierge. Lo stesso Lecuona verrà visitato di nuovo prima del warm up, domenica mattina, per stabilire se sarà in grado di correre la Sprint e gara 2. E’ una frase fatta, ma disegna bene il quadro: in Honda piove sul bagnato…

Foto: Silvio Tosseghini