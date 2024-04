Mattia Pasini “Con la Boscoscuro amore a prima vista”

I primi due giorni di attività a Misano hanno visto in azione anche Mattia Pasini. Il primo round 2024 del JuniorGP è iniziato come sempre con le prove libere del giovedì e del venerdì, diventate quattro sessioni di test (con una piccola scivolata nell’ultima) per l’ospite d’eccezione del Team Ciatti-Boscoscuro. Prove importanti in ottica mondiale, visto che Pasini disputerà quest’anno quattro wild card in Moto2 proprio in sella ad una Boscoscuro. A conclusione dei suoi due giorni al “Marco Simoncelli” abbiamo avuto modo di sentirlo per un commento.

Mattia Pasini, due intensi giorni di test a Misano. Come sono andati?

Sono molto, molto contento, secondo me abbiamo lavorato benissimo. Quest’anno ho cambiato moto e mi sono subito trovato molto bene, ho un ottimo feeling e penso di essere stato veloce. Abbiamo provato anche un po’ di cose, ma l’obiettivo principale era raccogliere dati e chilometri per capire bene il da farsi per quando poi arriveranno le gare, che è quello che conta. Ho trovato anche un bell’ambiente nel team, è andato tutto alla stragrande.

Quando è iniziata la collaborazione con Boscoscuro?

Ci conosciamo da una vita, dovevo essere il suo primo pilota quand’è iniziata la Moto2, poi per vari motivi non ci siamo incontrati. Ci siamo trovati nel 2016, ma sotto una sfera sbagliata. Negli anni però siamo sempre rimasti molto in contatto, l’anno scorso ci siamo parlati, ci siamo detti “Perché no?” e abbiamo deciso. Una collaborazione all’insegna dell’italianità.

Quest’anno sono partiti molto bene nel Mondiale Moto2.

La Boscoscuro secondo me è sempre stata un’ottima moto, ma avendo solo due moto in pista contro 26 di altre marche… La finestra diventa più piccola. Adesso però abbiamo visto che chi ci è salito è andato subito forte, hanno vinto due gare e fatto altri due podi, quindi direi che le moto vanno bene!

Boscoscuro e KALEX, che differenze hai notato?

Non le posso dire! Sicuramente però la Boscoscuro è una moto che mi ha ricordato moltissimo una moto da Gran Premio due tempi, un 250. Più rigida, più difficile, ma con un potenziale molto più alto. Io mi sono trovato subito molto bene, diciamo che è stato amore a prima vista.

Non è stato il primo test però, giusto?

No, avevo già fatto qui a Misano uno shakedown di una ventina di giri giusto per vedere se funzionava tutto. Ho poi fatto una giornata al Mugello, qui sostanzialmente ho fatto tutte le prove libere del campionato spagnolo ed è stato il primo vero test. Non mi fanno fare però tutto il weekend! Mi sarebbe piaciuto.

Adesso quali saranno i tuoi programmi?

Prima delle gare farò solo un altro test, le prove libere del giovedì e venerdì sempre del CEV ma a Barcellona [16-17 maggio, ndr]. Poi inizieranno le gare: correrò a Barcellona ed al Mugello, dopo vedremo se preparare meglio l’Austria e Misano con qualche test sia qui che in Austria magari.

Cosa ti aspetti da queste wild card mondiali con Boscoscuro?

Sicuramente fare quattro gare sarà meglio, due sole a distanza di tanti mesi… A prescindere è difficile fare un weekend solo in mezzo ai migliori piloti con le migliori moto del mondo. Io penso solo a divertirmi ed a godermi i weekend, poi quello che viene viene. Se lavoriamo bene i risultati arrivano. Io sono in forma, mi sento carico, sto guidando abbastanza bene e speriamo di essere competitivi.

Foto: Dani Guazzetti