Max Verstappen conquista la quinta Pole Position su 5 in questa stagione di Formula 1. L’olandese chiude così un grandissimo sabato dopo il successo nella Sprint e dà appuntamento a tutti per domani, per continuare il suo dominio. La Red Bull sul circuito di Shanghai mostra tutto il suo valore, piazzando le due RB20 davanti a tutti. Sergio Perez, infatti, partirà a fianco a Verstappen. La seconda fila sarà aperta da Fernando Alonso che con l’Aston Martin continua a stupire. Vicino allo spagnolo ci sarà Lando Norris, che cerca il riscatto dopo la disastrosa partenza nella Sprint. La terza fila vede l’altra McLaren di Oscar Piastri davanti alla prima delle Ferrari che è quella di Charles Leclerc. Ottava fila per l’altro alfiere in rosso Carlos Sainz che si piazza davanti a George Russell. La quinta fila è davvero sorprendente, con Nico Hulkenberg nono con la Haas davanti a Valteri Bottas con la Kick Sauber.

I piloti che si sono piazzati fuori dalla Top10

La Q2 a 6 minuti e mezzo dalla fine è stata interrotta da una bandiera rossa, per via di un errore di Carlos Sainz all’ultima curva. Lo spagnolo tocca il cordolo e la sabbia e si gira, finendo dall’altra parte della pista e toccando il guard-rail. Una volta ripulita la pista la sessione riparte ed anche Sainz rientra in pista: Ferrari a posto dopo un rapido controllo dei meccanici. Il primo degli eliminati è stato Lance Stroll, che non riesce proprio ad essere alla pari del compagno Alonso. Daniel Ricciardo chiuderà la sesta fila e per la prima volta in stagione riesce a battere il compagno in qualifica. La settima fila vedrà scattare Esteban Ocon con l’Alpine davanti alla Williams di Alexander Albon. Ultimo degli eliminati è stato Pierre Gasly. Il francese per la prima volta in questa stagione di Formula 1 è riuscito a passare il taglio della Q1 con la sua Alpine.

Nella Q1 il primo degli eliminati è stato l’idolo di casa Guanyu Zhou che con la sua Sauber non da continuità alla bella prova di ieri e di questa mattina. La penultima fila vedrà scattare diciassettesimo Kevin Magnussen che piazza la sua Haas davanti al colpo di scena della qualifica. Lewis Hamilton lo specialista delle Pole Position in Formula 1, non va oltre il diciottesimo posto per via di un errore nel suo ultimo giro lanciato. Il britannico non partiva così indietro dal GP di Arabia Saudita del 2022, un ritorno nell’incubo per lui dopo la bella prova della Sprint. L’ultima fila è per Yuki Tsunoda che ha riportato un problema al DRS della sua Racing Bulls e Logan Sargeant che chiuderà lo schieramento domani in griglia di partenza.

Griglia di partenza della Formula 1 della Cina

Foto: social FORMULA1