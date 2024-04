Max Verstappen vince la prima Sprintrace della stagione di Formula 1, completando da par suo una spettacolare rimonta. L’olandese, infatti, scattava dalla terza piazza, ed partito in tranquillità tanto da essere attaccato per la sua posizione. Ma una volta trovato il ritmo ha iniziato a spingere e in un amen Verstappen ha ripreso i primi due, niente di meno che Hamilton e Alonso. Il sorpasso per la leadership è stato avvantaggiato dal fatto che Lewis Hamilton è andato al bloccaggio aiutando non poco Max che ha sorpassato senza rischi il rivale britannico. Una volta conquistata la prima posizione, il pilota Red Bull è scappato verso la bandiera a scacchi.

Hamilton e Perez chiudono il podio

La seconda piazza è quindi per Hamilton, che ha sbagliato la difesa contro un Verstappen comunque fuori portata, dietro, ma è stato autore di una prestazione magnifica. Lewis partito dalla seconda casella, ha portato a scuola fin dai primi metri Lando Norris, che partiva in pole. Il rampollo d McLaren ha provato una disperata difesa in linea esterna alla prima curva ma il sette volte campione del mondo lo ha mandanto Lando. Una manovra regolare, costata all’avversario sei posizioni. Il podio è chiuso da Sergio Perez che sfrutta al meglio le scaramucce tra Fernando Alonso e Carlos Sainz: nella dura lotta a due, il messicano è riuscito a trovare il varco giusto per infilarli. Il messicano così ha completato la bella mattinataRed Bull sul podio della prima Sprint dell’anno.

Il quarto posto è per Carles Leclerc che riesce ad effettuare un grande sorpasso sul compagno di scuderia. Quinto il compagno Sainz, che sognava il podio, ma non aveva fatto i conti con Alonso. Fernando nel difendersi ha mandato largo Carlos, che ha perso due posizioni sul momento. Alonso alla fine, dopo una gara d’attacco è stato costretto ad abbandonare la gara per una foratura. Sesto posto per Lando Norris che scattato dalla Pole Position, ha provato subito a riattaccare Hamilton perdendo diverse posizioni. Settimo il compagno Oscar Piasti con l’altra McLaren. Chiude la zona punti della prima Sprint di questa stagione di Formula 1 George Russell.

Arrivo finale della SprintRace in Cina

Best seller: “Come ho progettato il mio sogno”, la biografia di Adrian Newey NUOVA EDIZIONE

Foto: Social Formula 1