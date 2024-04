National Trophy: Luca Salvadori spicca subito il volo

Luca Salvadori domina le prove libere del primo appuntamento stagionale del National Trophy 1000 Superbike a Misano. Prima ha dominato il primo turno con il tempo di 1’36”660 in sella alla Ducati Panigale V4R del Broncos Racing Team. Ha preceduto Alessandro Andreozzi di 0″958 e Matteo Baiocco di 1″729, entrambi su Aprilia. Quarto e quinto posto per le BMW di Filippo Rovelli e Francesco Ciacci

Nel secondo turno Luca Salvadori si è migliorato ulteriormente, togliendo oltre un secondo al suo miglior crono precedente e staccando eccellente 1’35”520. Nulla a fare per gli avversari. Filippo Rovelli, in sella alla BMW del team Pistard (campione in carica con Gabriele Giannini) si è preso un 1”446 e mentre Alessandro Andreozzi su Aprilia 1”527. Tra il quarto ed il sesto posto Francesco Ciacci Matteo Baiocco e Remo Castellarin.

Luca Salvadori sta affrontando il National Trophy su una “vera Superbike” come ha dichiarato nei giorni scorsi (leggi qui) ed ha iniziato subito a fare la voce grossa. Difficilmente si lascerà sfuggire la pole position.

Sabato 20 aprile le qualifiche: il primo turno alle 12.50 ed il secondo alle 18.40.

