Dopo aver chiuso in testa le FP1, Toprak Razgatlioglu ha ottenuto il secondo tempo nelle FP2 e nella classifica combinata di oggi ad Assen. Il campione Superbike 2021 ha mostrato una buona competitività con le condizioni difficili di oggi, anche se la giornata potrebbe non essere troppo indicativa. In ogni caso, immaginiamo che lui sarà protagonista con la sua M 1000 RR.

Superbike Assen, i commenti di Razgatlioglu

Razgatlioglu è molto soddisfatto delle sensazioni avute oggi al TT Circuit: “Il feedback è davvero positivo, ho un buon feeling con la moto in curva. In frenata non sono al 100% ancora, ma ci stiamo lavorando. L’accelerazione e la potenza sono ok, l’elettronica lavora bene. In generale sono felice. All’inizio delle FP2 ho montato delle gomme usate e successivamente quelle nuove, però dopo due giri ha cominciato a piovere e c’è stata la bandiera rossa. Non sono riuscito a fare un tempo sul giro migliore. Comunque il feeling è positivo, spero che domani sarà più asciutto e cercheremo di migliorare l’engine break. Sul bagnato siamo davvero veloci, il grip è molto buono. Siamo partiti bene“.

Il pilota del team ROKiT BMW Motorrad sente di essere molto competitivo: “Sono forte sia sul bagnato sia sull’asciutto, siamo pronti per qualsiasi condizione nelle gare. Ho visto che l’asfalto ha grip elevato e oggi ho imparato questo, la moto lavora bene in tutte le condizioni. Vedremo domani, sembra che il tempo sarà simile a oggi. Vincere ad Assen è un mio sogno, perché non l’ho mai fatto in Superbike“.

Toprak vincente al TT Circuit?

Razgatlioglu e BMW non avevano mai vinto a Barcellona e ci sono riusciti, vorrebbero provarci anche ad Assen, dove entrambe le parti sono a secco di successi: “Non è facile – spiega – perché tutti sono veloci. Sono pronto per lottare e per vincere, il feeling è buono e le motivazione è davvero alta. Spero che in gara vada tutto bene e di battagliare per la vittoria. Vedremo. Perché non fare come a Barcellona?“.

Infine, si parla dell’ultima chicane di Assen, un punto in cui si vedono spesso sorpassi e che potrebbe essere un punto buono per un fenomeno come Toprak, che però spera nella fuga: “Sono pronto ad attaccare all’ultima curva. Mi piacciono la prima e l’ultima. Vedremo, tutti sono veloci. Spero di non essere superato all’ultima curva dell’ultimo giro. Il mio piano è quello di guidare da solo, se sarà tutto ok. Vedremo“.

