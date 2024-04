Alessandro Lupino e Ducati ancora più protagonisti a Cingoli? Il binomio sarà certamente l’osservato speciale in MX1 dopo la super partenza di Mantova, con il leader Isaak Gifting e Yamaha nel mirino. Il campionato italiano motocross Prestige 24MX – Borilli Pro Series riprende nel weekend 20-21 aprile, date della seconda prova di scena sul circuito marchigiano. Atteso favorito in MX2 sarà poi chiaramente il capoclassifica Valerio Lata, dominatore a Mantova e determinato a ripetersi, occhi puntati anche sul Prestige Femminile, la cui stagione 2024 scatta proprio a Cingoli.

Motocross MX1

Come accennato, tabella rossa sulla Yamaha di Isak Gifting dopo l’esordio stagionale a Mantova. Lo svedese del JK Racing, reduce da buone prestazioni anche nel Mondiale Motocross, si presenta a Cingoli deciso a difendere il primato. Ma deve guardarsi alle sue spalle, Alessandro Lupino (Ducati – Fiamme Oro) è molto vicino e, dopo le emozioni della prima gara con la Desmo450 MX, ora vuole confermare il percorso di crescita della nuova Rossa. I piloti in grado di lottare per la vittoria però sono tanti e s’è già visto a Mantova.

Giuseppe Tropepe (Honda – Verolese), Alvin Ostlund (Honda), Cedric Soubeyras (Kawasaki), Christophe Charlier (Honda), Jan Pancar (KTM). Non dimentichiamo il beniamino di casa Ivo Monticelli (Beta – Andrea Marchetti), in cerca di riscatto davanti al suo pubblico. Nel gruppo dei migliori s’inserisce di prepotenza anche il capoclassifica della categoria Fast, Emilio Scuteri (Honda – Paolo Rossi Cina), che a Mantova era andato addirittura vicino a vincere la seconda manche. Alle sue spalle nella Fast ci sono Alessandro Contessi (Kawasaki – Parini) e Gabriele Arbini (Honda – BBR offroad).

Campionato MX2

Valerio Lata (GasGas – Fiamme Oro) sta decisamente vivendo un periodo molto positivo. Ha dominato a Mantova e ha vinto due gare su due nel campionato europeo, a Cingoli quindi è l’atteso favorito. Ma c’è anche TM che sogna il colpaccio con lo spagnolo Yago Martinez. Alessandro Manucci (GasGas – Trivella), Saad Soulimani (Yamaha) e Andrea Rossi (KTM – 52 racing team) sono gli altri piloti che si sono maggiormente messi in luce a Mantova.

Si attende però anche il riscatto dell’ex campione italiano Nicholas Lapucci (Husqvarna – Chiusdinomxpark Maxbart), frenato dalle cattive partenze nel round inaugurale. Da tenere d’occhio anche Francesco Bellei (KTM – Fiamme Oro), leader della Fast davanti a Mirko Valsecchi (GasGas – Mx Garda lake) e Maurizio Scollo (Yamaha – Mx Montelungo).

Motocross Femminile

Il Tittoni di Cingoli vede anche il debutto stagionale del campionato italiano Prestige Femminile. Una partenza posticipata dal rinvio a ottobre del round di marzo a Città di Castello per maltempo. La campionessa in carica Kiara Fontanesi (GasGas – Fiamme Oro) è pronta a difendere l’ennesimo titolo della sua carriera, ma dovrà vedersela in primis con Lotte Van Drunen (Yamaha), attuale leader della classifica del Mondiale Motocross Femminile. Attenzione anche a Danee Gelissen (Yamaha – Ceres71), seconda nel Prestige Femminile del 2023 davanti alla due volte campionessa italiana Giorgia Montini (Honda – Gaerne).

La diretta TV

Le gare del Femminile si disputeranno una al sabato pomeriggio e una la domenica mattina. Dopo la premiazione delle ragazze, si disputeranno le manche dei gruppi A Mx1 e Mx2. Copertura integrale del programma anche su Federmoto TV, su Moto.it, sulle pagine Facebook di 24MX e degli altri partner del campionato Prestige. Gli orari della diretta saranno resi noti nei prossimi giorni. Rai Sport (canale 58 digitale terrestre) trasmetterà in differita le seconde manche della Mx2 e della Mx1 nella giornata di lunedì.

Foto: Social-Alessandro Lupino