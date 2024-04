Superbike, Nicolò Bulega: “Le partenze non mi preoccupano”

Sesto posto finale per Nicolò Bulega nel venerdì di prove libere Superbike ad Assen. Lui, come tutti i suoi colleghi, sono stati influenzati dalle difficili condizioni incontrate oggi. Vedremo quale sarà la situazione domani, al TT Circuit può cambiare tutto rapidamente.

Superbike Assen, l’analisi di Bulega

Intanto, il pilota Aruba Racing Ducati ha spiegato di essere a posto fisicamente dopo l’intervento per la sindrome compartimentale al braccio destro: “Non sto male, la cosa fondamentale è non aver sentito alcun dolore al braccio e questo è positivo. Ho ripreso ad allenare il braccio solo una settimana fa e con queste moto devi essere perfetto fisicamente, mi ha è mancata un po’ di forza ma è qualcosa che posso gestire. Sono felice della condizione del mio braccio“.

Parlando poi del lavoro svolto nelle prove libere, Bulega non può che evidenziare quanto le condizioni della pista abbiano impattato e il fatto di essere al debutto con la Superbike al TT Circuit: “Oggi è stato difficile. Per la prima volta in stagione siamo arrivati in una pista senza prima averci fatto un test. Per me è stata la prima volta ad Assen con la Superbike, non è stato facile anche a causa delle condizioni meteorologiche non stabili. Comunque mi sono divertito, dobbiamo aggiustare qualcosa sulla moto, però il feeling non è stato negativo per essere il primo giorno“.

Nicolò da podio al TT Circuit?

Se le condizioni dovessero essere nuovamente complicate, quale sarà il suo approccio nella Superpole? Il rider emiliano ha risposto così: “Non so, difficile da dire. Dobbiamo vedere quali saranno le condizioni e dare il 200% per le qualifiche e il resto del weekend. Sono pronto a correre in ogni condizione. In caso di bagnato, spero sia completamente bagnato e non metà. In caso di asciutto, spero sia totalmente asciutto“.

Si è poi parlato delle partenze, nelle quali finora non ha particolarmente brillato: “A Barcellona in Gara 2 ho fatto uno step ed è andata meglio. Sicuramente è qualcosa su cui devo lavorare, però non sono preoccupato“.

Infine, gli è stato domandato chi saranno i suoi rivali nel weekend: “Oggi è complicato capirlo – spiega – ma certamente Alvaro e Toprak saranno molto veloci e forse lo saranno anche altri, oggi era difficile comprendere“.

Foto: Aruba Racing Ducati