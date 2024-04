Superbike Assen, Prove 2: Bautista più veloce della pioggia

Fra uno scroscio e l’altro la Superbike in Olanda sta apparecchiando duelli da favola. Al mattino Toprak Razgatlioglu aveva messo la testa avanti, giocandosela alla grande una volta che il tracciato era diventato (quasi) asciutto. Nella sessione conclusiva di giornata però Alvaro Bautista ha rimesso le cose a posto, lasciandosi il turco alle spalle. I tempi sono ancora ben lontani dai riferimenti ideali, ma in una giornata di questo genere era impensabile veder brillare il cronometro. A conti fatti sull’asciutto si è girato pochissimo: nelle prove due ha cominciato a piovere forte mentre la sessione era interrotta per rimettere a posto una protezione. Da lì in avanti c’è stato tempo solo per fare qualche passaggio con le rain.

Gardner ancora al alti livelli

Razgatlioglu non è riuscito a migliorarsi, unico pilota fra i migliori quattordici. Fra i più incisivi di giornata Remy Gardner, sempre leader dello squadrone Yamaha, meglio di Jonathan Rea che qui è chiamato ad una prova di altro livello rispetto alle due uscite precedenti. Il sei volte Mondiale ha chiuso quinto, superato nelle prove 2 anche da un eccellente Michael Rinaldi.

Andrea Iannone al coperto

Nono al mattino, decimo al pomeriggio, undicesimo nella combinata: il venerdi dell’ex MotoGP non va valutato guardando la classifica. Ormai si è capito bene, lui nelle prove lavora in ottica gara, anche se in condizioni meteo e di pista così indecifrabili, indirizzare la messa a punto e la scelta degli pneumatici appare un gioco d’azzardo, più che alchimia da piloti ultra sensibili. Per fortuna nella piana del Drenthe Iannone ha tantissimi riferimenti dai tempi dei GP, adesso il contesto è diverso ma l’esperienza non manca. Se piovesse, non c’è problema: Andrea è andato molto forte nei pochi giri finali sul bagnato. Ma con l’asfalto viscido il più incisivo è stato Toprak. Gira e rigira, il turco è sempre lì.

