Supersport Assen: Stefano Manzi è una Superpole da prestigiatore

Stefano Manzi se l’è giocata davvero alla grande. In un pomeriggio tipicamente olandese ha azzeccato alla perfezione la strategia, lanciandosi a tutto gas con le slick negli unici due-tre minuti disponibili con almeno la traccia in traiettoria quasi asciutta. Un attimo dopo il suo passaggio sul traguardo, è cominciato a piovere di nuovo, impedendo a tutti gli altri di rispondere. Il riminese qui ha una vasta esperienza fin dai tempi del Motomondiale, ma soprattutto corre con la Yamaha schierata da Ten Kate, la formazione di casa. Hanno sede operativa a soli 50 chilometri da Assen, sanno bene quando giocarsi le carte. Per Stefano Manzi è la seconda Superpole in carriera: non partiva davanti dall’Australia ’23, cioè più di un anno fa.

Gli scatenati

Ten Kate ha lanciato in alto anche Glen Van Straalen che scatterà a fianco del compagno. Ottima anche la strategia di Ducati Aruba, con Adrian Huertas autore del terzo tempo nello stesso momento del giro veloce Manzi. Invece il ritorno della pioggia ha preso in contropiede tanti pezzi grossi, incluso il nostro Yari Montella. Il leader del Mondiale era fermo ai box quando Manzi approfittava della situazione e quando è tornato dentro si è trovato a navigare. C’era da perdere la calma, invece il campano non si è perso d’animo e approfittando di un miglioramento, alla fine è risalito in undicesima posizione. La quarta fila non è il massimo della comodità, ma per come si era messa Yari ci può mettere la firma. Anche Niki Tuuli è risalito di brutto, volando nell’ultima tornata disponibile. Se gara 1 sarà bagnata, è lui il favorito?

Lorenzo Baldassarri rialza la testa

Il vorticare dei cambi di condizione non ha tradito Lorenzo Baldassarri che ha strappato un sesto tempo che può rappresentare la rampa di lancio per una bella prestazione. E’ quello che serve dopo un inizio di campionato molto sotto le aspettative dell’ex Superbike. Invece a pagare dazio è stato Federico Caricasulo, rimasto intrappolato in ventiquattresima posizione: gara 1 sarà una montagna da scalare. Ma peggio ancora per Can Oncu: il turco della Kawasaki è volato via nel momento migliore, incidente innocuo ma pesantissimo per la qualifica. Ultimo posto, non gliene va bene una. La prima sfida Supersport è in programma sabato alle 15:15, qui tutti gli orari del week end.

Foto: Instagram