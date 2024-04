Supersport 300 Assen: il rookie Ercolani subito in evidenza

Emiliano Ercolani ama il circuito di Assen e si è già visto. Dopo aver faticato nel primo appuntamento stagionale del Mondiale Supersport a Barcellona, nella “Cattedrale della velocità” ha subito dimostrato un buon potenziale in sella alla Yamaha MotoxRacing preparata da Vanni Lorenzini. Tra gli italiani tutti aspettavano Gennai, Vannucci, Iearci, Sabatucci, Gaggi… Invece i due più veloci sono stati Raffaele Tragni con l’ottavo tempo e proprio Emiliano Ercolani con l’11esimo in scia al pluri-campione del mondo Jeffrey Buis.

C’è da dire che ad Assen è molto freddo, c’è un forte vento e le condizioni della pista erano complicate. Non a caso la pole position l’ha fatta l’inglese Seabright, un giovane cresciuto nella British Talent Cup e quindi abituato al meteo avverso. Alcuni italiani hanno sbagliato la scelta delle gomme come ad esempio Bruno Ieraci che non se l’è sentita di montare le slick. Ercolani, invece, è stato molto bravo in questo. E dire che in Supersport 300 è un esordiente nonché uno tra i più giovani.

Il diciannovenne romagnolo, pilota emergente e studente modello, nel 2023 aveva gareggiato ad Assen ma nella R3 World Cup. In quell’occasione aveva conquistato la vittoria in gara-1 ed il terzo posto in gara-2 balzando in testa alla classifica del campionato ed iniziando così il suo cammino verso il titolo.

“La Superpole si è corsa in condizioni particolari – racconta Emiliano Ercolani a Corsedimoto – all’inizio la pista era bagnata poi è andata via via asciugandosi e c’erano rimasti solo alcuni tratti umidi. Era proprio il caso di montare le slick e così abbiamo fatto. Mi dispiace solo di aver aspettato un pochino troppo ed aver potuto fare solo un giro perché poi hanno esposto la bandiera a scacchi. Se le avessi messi messe un po’ prima e avessi potuto fare un giro o due in più sarei potuto andare ancora meglio. Un pizzico di rammarico quindi c’è però sono comunque contento di com’è andata”.

Alla luce della Superpole, cosa ti aspetti in gara?

“Prima di tutto spero che migliori il meteo e si corra sull’asciutto. Il mio obbiettivo è cercare di rimanere nel gruppo dei migliori e giocarmela poi per le posizioni che contano fino alla fine. La pista di Assen mi piace molto, qui nel 2023 avevo vinto e quindi ho dei bellissimi ricordi. Speriamo di andare bene anche quest’anno”.

