Superbike Assen, Alvaro Bautista: “Mi aspetto lotte e polemiche”

Alvaro Bautista svetta nel venerdì di prove libere Superbike ad Assen. I piloti non hanno corso in condizioni ideali, al mattino la pista era umida e nel pomeriggio dopo una prima parte sull’asciutto ha cominciato a piovere. Al TT Circuit la variabile meteo può scombinare i piani ed è importante farsi trovare pronti.

Superbike Assen, il bilancio di Bautista

A fine giornata il campione in carica SBK ha sottolineato quanto sia stato complicato guidare oggi: “Il tempo è davvero difficile qui a causa della pioggia e del vento. Soprattutto nel pomeriggio il vento era molto forte, era complicato guidare in alcune aree della pista. Alla fine con queste condizioni non abbiamo potuto ottenere dei buoni feedback dalla moto. È stato un giorno difficile per tutti. Non sono super felice, però sappiamo andati abbastanza bene. Vedremo quale sarà il meteo domani“.

Cosa si può imparare da un giorno così? Bautista è netto nella risposta: “Niente, perché non puoi utilizzare i riferimenti degli anni scorsi. Dopo la pioggia, il tracciato ha bisogno di gommarsi. Al mattino avevamo la pista quasi asciutta, ma il grip era davvero basso. Al pomeriggio la situazione era simile, perché tra FP1 e FP1 ha piovuto tanto, pertanto quel po’ di gommatura che avevamo è scomparsa. Quindi nel pomeriggio abbiamo ritrovato le stesse condizioni del mattino. L’unica differenza è che nelle FP2 ho usato le gomme che preferisco solitamente e mi sono trovato meglio, però con queste condizioni è difficile fare due giri seguendo le stesse traiettorie. Il vento ti spinge fuori in diversi punti. Difficile imparare qualcosa oggi, perché in ogni giro i riferimenti cambiano“.

Superpole importante per Alvaro

A Phillip Island e a Barcellona le qualifiche del pilota del team Aruba Racing Ducati non sono state positive. Domani conta di poter partire in prima fila: “La Superpole è sempre importante, perché conquisti la posizione in griglia. E specialmente quest’anno è fondamentale essere davanti dall’inizio, i valori sono più vicini ed è più difficile chiudere il gap. Finora la Superpole non è stato il mio punto forte, non avevo un buonissimo feeling con la moto nei primi round e vedremo come andrà qui. Cercheremo di adattarci alle condizioni che troveremo e a fare del nostro meglio“.

Infine, lo spagnolo ha parlato della possibilità che si verifichino dei sorpassi all’ultima chicane del TT Circuit: “Penso che da questa stagione ci si possa aspettare di tutto, ci sono tante battaglie. L’ultima chicane sempre è un punto caldo nelle gare, mi aspetto delle lotte e forse qualche polemica“.

