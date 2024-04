Il TT Assen è una pietra miliare nel calendario del Mondiale Superbike: qui si corre, quasi ininterrottamente, dal 1990. Quest’anno è il terzo dei dodici round, in un calendario che procede a singhiozzo: è passato quasi un mese dall’ultima sfida di Barcellona. In quella occasione tante cose sono successe, a cominciare dal primo successo BMW di Toprak Razgatlioglu. Nonostante il pesante “zero” accusato nell’apertura di Phillip Island per cedimento del motore, il talento turco è quarto in classifica, a soli sedici punti dal battistrada Nicolò Bulega. Anche la leadership era inattesa, perchè l’iridato Supersport in carica è pur sempre un rookie in top class. Sempre in Catalunya Alvaro Bautista è tornato a ruggire rimettendo in carreggiata un inizio di stagione complicato dall’infortunio invernale. E, dobbiamo rilevarlo, dal livello degli avversari cresciuto in maniera esponenziale rispetto ai due anni precedenti.

Incognita pioggia

L’Olanda ha accolto la Superbike con condizioni meteo tipiche. Oggi sono previsti appena 9 °C di massima, e le previsioni minacciano pioggia concentrata soprattutto nelle ore centrali di giornata. Stessa situazione per sabato: quindi la possibilità che si possa assistere alle prime sfide bagnate di stagione è abbastanza concreta. Intanto oggi si comincia con le due sessioni di prove libere da 45 minuti ciascuna: alle 10:20 e alle 15. Qui sotto l’intero programma del week end e la situazione di classifica. Ricordiamo che su CorsedimotoTV, il nostro canale YouTube, sono disponibili le highlights di prove e gare.

Gli orari in pista e in TV

Venerdi 19 aprile 2024

09:40-10:05 WorldSSP300 – Prove Libere

10:20-11:05 WorldSBK – Prove libere 1 (diretta Sky Sport MotoGP)

11:20-12:00 WorldSSP – Prove libere

12:15-12:40 R3 World Cup – Prove libere

14:10-14:35 WorldSSP300 – Superpole (diretta Sky Sport MotoGP)

15:00-15:45 WorldSBK – Prove libere 2 (diretta Sky Sport MotoGP)

16:00-16:40 WorldSSP -Superpole (diretta Sky Sport MotoGP

16:55-17:20 R3 World Cup – Superpole

Sabato 20 aprile 2024

09:00-09:20 WorldSBK – Prove libere 3

09:30-09:40 WorldSSP300 -Warm up

09:50-10:00 WorldSSP – Warm up

11:00-11:15 WorldSBK – Superpole (diretta Sky Sport MotoGP)

11:50 R3 World Cup – Gara 1

12:45 WorldSSP300 – Gara 1 (diretta Sky Sport MotoGP)

14:00 WorldSBK – Gara 1 (diretta Sky Sport MotoGP e TV8)

15:15 WorldSSP – Gara 1 (diretta Sky Sport MotoGP)

Domenica 21 aprile 2024

09:00-9:10 WorldSBK – Warm up

09:20-09:30 WorldSSP300 – Warm up

09:40-09:50 WorldSSP – Warm up

11:00 WorldSBK – Superpole Race (Diretta Sky Sport MotoGP, differita TV8 17:30)

11:50 R3 World Cup – Gara 2

12:45 WorldSSP300 – Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP)

14:00 WorldSBK – Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP, differita TV8 18:00)

15:15WorldSSP – Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP)

Classifiche Mondiali, si riparte cosi

PILOTI: Bulega 87 punti, Bautista 75, A. Lowes 75, Razgatlioglu 71, Iannone 51, Petrucci 47, Locatelli 45, van der Mark 40, Aegerter 34, Gerloff 25, Gardner 19, Rinaldi 18, S. Lowes 18, Bassani 15, Vierge 13, Redding 10, Rea 8, Lecuona 3, Oettl 2, Rabat 1, Ray 1.

CLASSIFICA COSTRUTTORI: Ducati 105 punti, BMW 79, Kawasaki 75, Yamaha 57, Honda 14