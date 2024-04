Si è aperta ufficialmente la stagione 2024 del Mondiale Endurance FIM EWC con la prima tornata di prove cronometrate della 47^ edizione della 24 Heures Motos al Circuit Bugatti di Le Mans. Sarà una nuova edizione dei record? In base a quanto emerso dalle qualifiche 1, sembrerebbe proprio di sì. I Campioni del Mondo in carica di YART Yamaha, con (da regolamento) il numero 1 ben in vista sul cupolino della R1 gommata Bridgestone, si sono appropriati della pole provvisoria del giovedì, ma non solo. Il nostro Niccolò Canepa (nella foto d’apertura) ha persino siglato in 1’34”708 il nuovo primato EWC della pista francese.

YART (e Canepa) al top a Le Mans

Conquistato il titolo lo scorso anno, YART Yamaha punta senza mezzi termini al bis. Intenzioni rinnovate in queste prime qualifiche. Sebbene per l’assegnazione della pole bisogna prendere in esame il tempo medio dei migliori crono siglati dai 2 piloti più veloci per ciascuna squadra al via, l’exploit di Niccolò Canepa è comunque da rimarcare. “Capitano” dell’equipaggio della compagine austriaca, integrato da Marvin Fritz (1’35”139) e Harel Hanika (1’35”028), il 2 volte Campione del Mondo di specialità è stato l’unico quest’oggi ad infrangere il muro dell’1’35”. Nota a margine: gli avrebbe fatto compagnia lo stesso Fritz se il suo 1’34”734 (anch’esso sotto al precedente record della pista) non fosse stato cancellato per track limits…

Attesi protagonisti

Anche per quanto concerne il tempo-medio, sfida apertissima in previsione della seconda tornata di qualifiche ufficiali. Chi ha tutto il potenziale per ben figurare sono sicuramente i vincitori dell’Independent Trophy 2023 di Honda Viltais Racing. Già molto competitiva nei Pré-Test, la CBR 1000 RR-R #333 si è ripetuta, collocandosi attualmente alle spalle di YART con Florian Alt, Steven Odendaal e Leandro Mercado. Non da meno i compagni di marca di F.C.C. TSR Honda, detentrice del trofeo con Josh Hook, Mike Di Meglio e Alan Techer, terza nonostante un piccolo inconveniente elettrico registratosi sulla Fireblade #5 nel turno di libere della mattinata.

Situazione team ufficiali

Il 35” risulta essere alla portata di tutti (o quasi…) i Team Factory. Questo il caso dello squadrone BMW Motorrad World Endurance Team #37, quarto con Sylvain Guintoli (novità 2024) ad affiancare gli intoccabili Ilya Mikhalchik e Markus Reiterberger. Segue Yoshimura SERT Motul Suzuki #12 con Gregg Black, Etienne Masson e la new entry Dan Linfoot. Leggermente più attardata Kawasaki WEBIKE Trickstar #11, con il nostro Christian Gamarino (al debutto nella Formula EWC) incappato in una scivolata senza conseguenze nel tratto finale del Raccordement. Restando tra le EWC, l’ambizioso KM99 Yamaha #99 ha vissuto una proverbiale giornataccia con Randy De Puniet e Florian Marino finiti a terra. Discorso analogo per il Maco Racing Team Yamaha #14. Per entrambi un inizio alquanto in salita…

Lotta nella Superstock

Se sono soltanto 15 le EWC al via, la Superstock annovera ben 31 team, da regolamento tutti gommati Dunlop. In questo primo confronto cronometrico, TECMAS MRP BMW Racing Team #9 ha avuto ragione di Honda National Motos #55. L’Italia è attesissima in questa categoria con il No Limits Motor Team Honda #44 (miglior team indipendente 2021 e già salito sul podio di Le Mans in un paio di occasioni), il team AvioBike #111 (da quest’anno supportato direttamente da REVO e Nuova M2 Racing nell’ambito del progetto Aprilia RSV4 1100) e un gran numero di nostri portabandiera ai nastri di partenza.

Domani le qualifiche 2

Tra questi non figurerà più Matteo Giacomazzo nell’equipaggio di JMA Racing Action Bike Suzuki #34, costretto al forfait anticipato a causa di una lesione alla mano destra riportata nelle “Private Practice” di martedì. In serata spazio alle libere in notturna, nella mattinata di domani invece andranno in scena le seconde qualifiche ufficiali, sulla carta decisive per determinare lo schieramento di partenza della 24 ore di Le Mans che scatterà sabato 20 aprile alle 15:00 in punto (QUI info e orari TV).