Andrea Iannone è una delle principali sorprese del Mondiale Superbike 2024, i suoi risultati parlano chiaro. Dopo aver scontato la squalifica per doping, si è fatto trovare subito pronto al momento del rientro nelle corse. E adesso arriva il round di Assen, una pista che conosce molto bene ma sulla quale non ha mai corso con la Panigale V4 R e le gomme Pirelli. Non essendoci stato un test a precedere l’appuntamento, sarà interessante vedere se il suo adattamento sarà rapido e se lo rivedremo in lotta per il podio.

Superbike, Iannone competitivo anche ad Assen?

Il pilota del team Go Eleven è curioso di mettersi alla prova al TT Circuit, non sa cosa aspettarsi da questo fine settimana e spera di trovare già dal venerdì di prove libere le giuste sensazioni alla guida: “Sono un po’ emozionato, perché è bello tornare qui dopo tanto tempo. Vedremo cosa succederà. Vincere ad Assen? Non lo so. Ci ho vinto in passato, nel mio primo anno in Moto2, e ho fatto tante gare qui. È difficile, quest’anno è tutto nuovo per me. È la prima pista in cui arriviamo senza aver fatto un test prima del weekend di gara. Sono un po’ preoccupato, perché non so cosa succederà. Spero che partiremo immediatamente nel modo giusto e a un buon livello. Questo è l’obiettivo“.

Iannone punta a fare delle buone FP1 e FP2, in modo tale da avere già una buona base per sabato, quando tra Superpole e Gara 1 vuole essere nel gruppo dei migliori. Vedremo se ci metterà poco a capire come andare veloce con la Ducati ad Assen.

Andrea e le indiscrezioni sulla BMW

Inevitabile parlare del suo futuro, visto che è trapelata la notizia dell’offerta della BMW per assicurarselo nel 2025. Questa la sua risposta: “Non conosco il mio futuro. Sono felice di essere in mezzo alle discussioni, però al momento non so cosa succederà. Sicuramente ora sono concentrato su continuare questo momento positivo. Se sarò al top, avrò tante chance. L’obiettivo è essere in un team factory“.

Ovviamente, essere nel mirino di una casa importante come BMW lo rende orgoglioso, però Iannone non si sbilancia su ciò che succederà: “Sono contento, perché dopo tanto tempo sento l’interesse di tanti costruttori. Per me è un onore. Vedremo. Penso che dopo Assen, forse a Misano, sapremo qualcosa di più sul mio futuro“.

Foto: WorldSBK