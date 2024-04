Superbike Assen 2024: orari tv e streaming su Sky e TV8

Terminata la lunga pausa, il Mondiale Superbike è pronto per tornare in azione. Ad Assen nel weekend si disputerà il terzo round del calendario 2024. Il TT Circuit è un luogo storico e molto apprezzato dai piloti. Dopo le problematiche di grip e consumi avute tra Phillip Island e Barcellona, quella olandese sarà la prima pista “normale”, l’unico fattore destabilizzante potrebbe essere la pioggia.

SBK 2024, classifica piloti e costruttori

Il rookie Nicolò Bulega arriverà ad Assen da leader della classifica generale e desideroso di confermarsi tra i top rider della Superbike. Il compagno di squadra e campione in carica Alvaro Bautista è in recupero dopo un avvio di stagione non facile e non può essere sottovalutato. Ovviamente, grande attenzione anche alla BMW, soprattutto con Toprak Razgatlioglu, ma anche Michael van der Mark può essere competitivo in “casa sua”. Yamaha vuole reagire: il TT Circuit piace sia ad Andrea Locatelli sia a Jonathan Rea (17 vittorie, 25 podi, per l’ex Kawasaki), entrambi da tenere d’occhio. Tra i piloti dei team indipendenti il più atteso è certamente Andrea Iannone, molto veloce nei primi round WorldSBK 2024. Purtroppo, non ci sarà Danilo Petrucci.

CLASSIFICA PILOTI: Bulega 87 punti, Bautista 75, A. Lowes 75, Razgatlioglu 71, Iannone 51, Petrucci 47, Locatelli 45, van der Mark 40, Aegerter 34, Gerloff 25, Gardner 19, Rinaldi 18, S. Lowes 18, Bassani 15, Vierge 13, Redding 10, Rea 8, Lecuona 3, Oettl 2, Rabat 1, Ray 1.

CLASSIFICA COSTRUTTORI: Ducati 105 punti, BMW 79, Kawasaki 75, Yamaha 57, Honda 14.

Superbike Assen: il programma del weekend

Il round Superbike di Assen verrà trasmesso in diretta TV da Sky Sport MotoGP. Per la diretta streaming saranno disponibili i servizi Sky Go e NOW. Il canale in chiaro TV8 trasmetterà live Gara 1, mentre Superpole Race e Gara 2 in differita. Di seguito il programma con gli orari del weekend al TT Circuit.

Venerdì 19 aprile

10:25 FP1 WorldSBK

14:10 Superpole WorldSSP300

14:55 FP2 WorldSBK

16:00 Superpole WorldSSP

Sabato 20 aprile

11:00 – Superpole WorldSBK

12:45 – Gara 1 WorldSSP300

14:00 – Gara 1 WorldSBK

15:15 – Gara 1 WorldSSP

Domenica 21 aprile

11:00 – Superpole Race WorldSBK (17:05 differita TV8)

12:45 – Gara 2 WorldSSP300

14:00 – Gara 2 WorldSBK (18:00 differita TV8)

15:15 – Gara 2 WorldSSP

