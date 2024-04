Danilo Petrucci se l’è vista brutta a causa di una caduta durante un allenamento in motocross a Cingoli. Ha rimediato delle fratture alla mascella, alla clavicola destra e alla scapola destra. È stato ricoverato in ospedale e ha dovuto affrontare delle operazioni. Non potrà correre nel round Superbike in programma ad Assen per questo weekend: al suo posto ci sarà Nicholas Spinelli sulla Ducati Panigale V4 R del Barni Spark Racing Team.

Superbike, il videomessaggio di Petrucci

Poco fa Petrucci, che ha lasciato l’ospedale Torrette di Ancona, ha pubblicato un video sui social. Queste le sue parole: “Ciao a tutti, io sto meglio e sono fuori dall’ospedale. Sto quasi bene. Come vedete la mascella ha preso un bel colpo, l’ho rotta in più parti, così come la clavicola e la scapola. Purtroppo, ho anche rescisso un nervo della mandibola. Per i prossimi tempi riderò con la bocca un po’ storta. Però sono tanto contento di essere qua, perché prima di tutto sono vivo. Nel momento in cui stavo cadendo non pensavo che poi lo avrei potuto raccontare.

Ringrazio tantissimo i dottori dell’ospedale Torrette di Ancona in cui sono stato in questi giorni. Il dottor De Feudis, che mi ha operato d’urgenza alla mascella, mi ha messo delle placche e delle viti. Ha fatto un capolavoro, ero davvero messo male. Il dottor Balercia, responsabile della maxillo facciale, e il dottor Pascarella che ieri mattina mi ha operato alla clavicola e mi ha fissato un’altra placca. Oltre le due placche e le venti viti che ho sulla mano, ho aggiunto altre tre placche e un po’ di viti. Però sono contento, torno a casa.

Adesso ne avrò un po’, ma penso che ci vedremo a Misano. Credo che ce la farò. Adesso non posso mangiare, quindi per la prima volta nella mia vita dimagrirò. Posso mangiare solo liquido. Sarò tosta, però sono molto contento di stare qui a parlare con voi. Ringrazio tutti quelli che mi hanno scritto. Grazie ancora!”.

Foto: Barni Spark Racing Team