Superbike, Petrucci operato: niente Assen, il team Barni schiererà Spinelli

Danilo Petrucci non prenderà parte al terzo round del calendario del Mondiale Superbike 2024. La brutta caduta avvenuta nell’ultimo allenamento in motocross gli ha provocato delle fratture che gli impediscono di correre ad Assen nel prossimo fine settimana.

L’intervento chirurgico per ridurre la doppia frattura alla mascella, eseguito con l’inserimento di alcune placche, è perfettamente riuscito. Il pilota ternano resterà all’Ospedale “Le Torrette di Ancona” fino a lunedì per operare anche la clavicola destra, fratturata nella stessa caduta. L’obiettivo non è solo essere in pista per il round a Misano Adriatico (14-16 giugno), ma già per il test che si svolgerà lì due settimane prima.

Superbike Assen, Spinelli sostituto di Petrucci

Il Barni Spark Racing Team ha ufficializzato che il sostituto di Petrux sarà Nicholas Spinelli, che ha già lavorato con la squadra bergamasca di Marco Barbabò nel 2022 conquistando il titolo italiano nella classe Supersport. Per lui sarà il debutto nel Mondiale Superbike, dopo aver corso nel Mondiale Supersport nel 2023. Come lo scorso anno, anche in questo è impegnato in MotoE. Una bella occasione quella di guidare la Ducati Panigale V4 R nel campionato delle derivate di serie.

PETRUCCI – “Sono davvero amareggiato per questo infortunio. Ero veramente in forma, sentivo di poter fare dei buoni risultati e per questo mi stavo allenando ancora più duramente. Non mi era mai capitato di dover saltare una gara a causa di un incidente con la moto da cross, invece ad Assen non ci sarò. Con le placche che hanno inserito non riuscirei neanche a mettere il casco. Di comune accordo con i medici abbiamo deciso di operare anche la clavicola, vorrei esserci ai test di Misano a fine maggio“.

SPINELLI – “Mi dispiace tantissimo per l’incidente di Danilo e gli auguro di rimettersi presto, ma sono davvero felice di questa chiamata. Correre con i big della Superbike è un sogno che si avvera, ce la metterò tutta per far bene e godermi questa esperienza. Un grande ringraziamento a Marco Barnabò e a tutto il team che crede ancora in me dopo la stagione che abbiamo fatto insieme“.

BARNABÒ – “La cosa più importante è che Danilo stia bene, oggi sono andato ad Ancona per incontrarlo di persona e fargli sentire l’affetto di tutto il team. Devo dire che l’ho trovato già motivato a rientrare. Dopo l’operazione alla clavicola inizierà il recupero, ci si siamo dati appuntamento ai test di fine maggio a Misano. Sapevamo che non avrebbe potuto correre ad Assen così abbiamo deciso di far correre Nicholas Spinelli, un pilota giovane che è già stato con noi. Sarà sicuramente una sfida difficile per lui perché non ha mai guidato una Superbike, ma questa è l’occasione giusta per dargli un’opportunità e non avrà alcun tipo di pressione“.

Foto: Barni Spark Racing Team