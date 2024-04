MotoGP Austin: Vinales pole da paura, Acosta e Marquez prima fila

Nuovamente polverizzato il record assoluto della MotoGP, il rookie d’assalto è già in prima fila, l’otto volte iridato chiude in P3 davanti al campione in carica. Qualifiche incredibili sul tracciato di Austin, con Maverick Vinales che piazza la sua Aprilia davanti a tutti alla fine di un giro pazzesco che vale la pole position. Pedro Acosta è scatenato, la seconda casella in griglia è sua, regolando per appena 74 millesimi Marc Marquez. Francesco Bagnaia invece scatterà dalla seconda fila, Jorge Martin mette a referto ben due incidenti in Q2… Ecco come sono andati i due turni di qualifiche al COTA.

Q1: Honda e Yamaha in coda

L’unica KTM già in Q2 è quella di Pedro Acosta, che tra l’altro ha dominato le Prove 2. Binder, Miller e Fernandez invece devono disputare questo primo turno di qualifiche MotoGP. Non inizia bene per il sudafricano, protagonista di una scivolata alla curva 11 nei primi minuti, un intoppo che certo non dà una mano. Troviamo poi tutti i piloti dei due marchi giapponesi, il duo Trackhouse Aprilia ed Alex Marquez, un gruppo a caccia delle due posizioni utili per passare il turno. Finale incidentato per Quartararo, scivolato alla curva 1, mentre al comando ci sono Jack Miller ed Alex Marquez.

MotoGP Q2: Martin che combini?

Si rivela un turno disastroso per il nuovo detentore del record assoluto per la MotoGP ad Austin. Jorge Martin si mostra velocissimo, ma inanella ben due incidenti, prima alla curva 11 e poi alla curva 18. In quest’ultimo caso rimane proprio in mezzo alla pista, ma fortunatamente non ci sono piloti in transito. A referto anche una scivolata alla curva 2 per Espargaro, mentre Bagnaia si lancia all’attacco nei minuti finali e si assicura la prima fila provvisoria, dietro a Vinales ed a Marc Marquez. Giù pure Bezzecchi alla curva 1, il #12 di Aprilia invece piazza un crono da paura! Incredibile pure Pedro Acosta che è già in prima fila su un circuito teoricamente “nuovo” per lui con la MotoGP… Marc Marquez infine scatterà dalla terza posizione, proprio davanti alla coppia Ducati factory.

Foto: motogp.com