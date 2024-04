MotoGP Austin, Prove 2: Pedro Acosta mette tutti in riga

L’esordiente MotoGP continua ad impressionare. Un nuovo acuto arriva nell’ultima sessione di prove ad Austin: miglior tempo per Pedro Acosta, già passato ieri in Q2 senza troppa fatica e sicuramente da tenere d’occhio anche in qualifica. Lo stesso Acosta non vuole sbilanciarsi in nessun senso, ma i tempi parlano per lui… Lo segue il campione in carica Francesco Bagnaia, terza piazza per Marc Marquez. A brevissimo tocca alle qualifiche, ecco intanto com’è andata quest’ultima sessione ad Austin.

GP Austin, tutti gli orari TV e streaming

MotoGP Prove 2

La top 10 che passa direttamente al secondo turno di qualifiche MotoGP s’è decisa ieri nel pomeriggio texano (tempi e cronaca). Ora è il momento della sessione conclusiva di prove, utile per gli ultimi aggiustamenti sia in ottica qualifiche che per la Sprint delle 21:00 ora italiana. Non ci mettono molto però a farsi vedere soprattutto i due “osservati speciali”, ovvero Marc Marquez e Pedro Acosta. L’alfiere Gresini Ducati procede speditamente nell’adattamento alla Desmosedici, ma l’esordiente di casa Tech3 è sempre più scatenato. Nei minuti conclusivi eccolo passare proprio in vetta alla classifica MotoGP sia del turno che combinata, piazzamento che non mollerà più fino alla bandiera a scacchi. Risale il campione in carica Bagnaia, anche se non abbastanza per scalzare il #31, che quindi si prende la soddisfazione di chiudere questa sessione al comando.

Classifica P2/combinata

Foto: GASGAS Factory Racing Tech3