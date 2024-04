Non è un periodo particolarmente fortunato per due ex piloti MotoGP come Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, compagni nel team ufficiale Ducati nel 2019 e nel 2020. Entrambi sono caduti con la moto da cross e hanno rimediato degli infortuni seri, finendo in ospedale con la necessità di sottoporsi a delle operazioni chirurgiche. A differenza del forlivese, che si è ritirato dalle corse e ormai corre solo per divertimento, invece Petrux è impegnato nel Mondiale Superbike e nel prossimo settimana avrebbe il terzo round del calendario 2024 ad Assen.

Superbike, Petrucci: l’ultimo aggiornamento sulle sue condizioni

Poco fa sui profili social del pilota del Barni Spark Racing Team è apparso un post con due foto, una nella quale si vede il suo volto e l’altra in cui è presente il cibo che mangerà a pranzo. Queste le parole: “Oggi riprovo a mangiare…non mi era mai successo di farlo da una siringa. Quello a sinistra dovrebbe essere pasta con i broccoli e il tacchino. Non riesco a scrivere e parlare bene ma miglioro e prossimamente mi opereranno alla clavicola. Grazie ancora a chi mi sta vicino“.

Petrucci si è fratturato la mandibola e la clavicola destra a causa della caduta avvenuta durante l’allenamento in motocross a Cingoli. A breve lo opereranno e sapremo i tempi di recupero che dovrà affrontare. Avrebbe volentieri evitato tutto questo, purtroppo deve farci i conti e sperare di recuperare al più presto. Forza Danilo!

