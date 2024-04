MotoGP, Acosta demolisce i piloti KTM: nuova batosta ad Austin?

Pedro Acosta si sta confermando veloce anche ad Austin, dove per la prima volta corre con la MotoGP. Ha chiuso con il quinto tempo le pre-qualifiche del venerdì, guadagnando così l’accesso diretto al Q2 di oggi. Un risultato davvero notevole, considerando pure che i piloti ufficiali KTM non sono riusciti a stare in top 10 e dunque partiranno dal Q1, così come il suo compagno di squadra Augusto Fernandez.

MotoGP Austin, Acosta si conferma super

Il pilota del team Red Bull GASGAS Tech3 si è detto decisamente soddisfatto al termine delle prime sessioni, consapevole di avere il potenziale per fare ancora meglio nel resto del weekend: “Sono super felice di essere in top 5. Questa non è una pista più facile per un rookie, però sono riuscito a passare in Q2 e in MotoGP è super importante. Sono molto contento, perché abbiamo fatto un ottimo step dal mattino al pomeriggio. Più o meno sappiamo cosa migliorare. Sicuramente la stabilità, la pista ha diversi dossi e non è semplice. Però penso che abbiamo qualcosa“.

Acosta è fiducioso di trovare le soluzioni per essere più competitivo in Texas. È molto concentrato su sé stesso e non pensa al confronto con i piloti ufficiali KTM, certamente molto delusi di essere stati nuovamente battuti dal rookie spagnolo: “Questo per me non è molto importante – spiega – perché alla fine so che sono veloci andranno in Q2. Non sono focalizzato su questo, ma sul lavoro che stiamo facendo. La nostra base è buona e adesso è il momento di divertirci. E nei giorni più difficili ci godremo il processo di apprendimento. Dobbiamo essere calmi“.

Brad Binder, quattordicesimo, ha accusato un ritardo di 585 millesimi da Pedro. Invece Jack Miller, sedicesimo dietro anche ad Augusto Fernandez, di ben 836 millesimi. Vedremo come andrà tra oggi e domenica ad Austin. Nella gara a Portimao il rookie aveva surclassato i colleghi.

Foto: GASGAS Tech3