Moto3 Austin, Prove 2: che record di Alonso, tre italiani in Q2

Mancava la Moto3 a livello di record, ci ha pensato oggi David Alonso. Il miglior crono assoluto stampato nel 2017 da Canet è ora cancellato, l’alfiere CFMOTO Aspar chiude al comando e ottiene così l’accesso diretto alla seconda sessione di qualifiche. Ce la fanno anche il leader Moto3 Daniel Holgado, 4° alla fine di questo turno, più tre ragazzi italiani, ovvero Matteo Bertelle, Filippo Farioli e Stefano Nepa. In attesa delle qualifiche (tutti gli orari del GP) ecco com’è andata l’ultima sessione di prove ad Austin.

Moto3 Prove 2

Si riparte da un primo turno nel segno di un velocissimo David Alonso (tempi e cronaca). Sotto un cielo più nuvoloso scatta la seconda ed ultima sessione di prove, determinante per stabilire chi saranno i 14 piloti che passeranno direttamente in Q2. Nella prima giornata solamente due ragazzi italiani erano provvisoriamente nella ‘zona giusta’, questa è l’ultima occasione per tentare di risalire. Ancora una volta in alto il protagonista è Alonso, ma assistiamo ad un momento curioso.

Viene richiamato al box per il cambio gomme proprio quando stava facendo un super giro da record! Non manca comunque il solito assalto finale ed il nuovo record assoluto viene riscritto da ben due piloti, Ortola e Kelso, autori dello stesso crono! Addio al 2:14.644 stampato da Canet nel 2017, ma finirà con il colombiano di Aspar a tutto gas: prima posizione con annesso record per porsi sempre più come l’uomo da battere in questo GP texano.

Classifica P2/combinata

Foto: motogp.com