Purtroppo, Danilo Petrucci è stato protagonista di un incidente durante un allenamento con la moto da cross e ci sono state delle conseguenze fisiche. Ha rimediato alcune fratture ed è stato necessario ricorrere alla sala operatoria per un intervento chirurgico.

SBK, il messaggio di Petrucci sui social

Stamattina sui profili social del pilota del team Barni Spark è apparsa una sua foto dall’ospedale. Queste le parole nel post: “Ieri durante un allenamento di motocross sulla pista di Cingoli ho perso il controllo della moto prima di un salto e quindi invece di frenare la moto ha accelerato…ho saltato moltissimo e mi sono schiantato a terra. È stata una delle cadute più spaventose della mia vita. Ho rotto alcuni denti, la mandibola in due parti, la clavicola e la scapola oltre varie lacerazioni cutanee.

Vi ringrazio per tutti i messaggi, spero di tornare presto a sorridere“.

Petrucci non è in buone condizioni e purtroppo nel prossimo fine settimana il Mondiale Superbike 2024 riparte da Assen. Si è infortunato in un momento non ideale. Sotto il post di Danilo non sono mancati i messaggi di incoraggiamento e sostegno da parte di tifosi e colleghi. Speriamo di rivederlo al più presto in forma e pronto a dare gas in pista.

Foto: Instagram