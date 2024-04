MotoGP, scatta il GP Austin: tutti gli orari, diretta su TV8

Ci siamo, oggi pomeriggio scatta il Gran Premio delle Americhe. Il terzo appuntamento del Motomondiale sarà di scena ad Austin, riaccendendo i motori dopo una pausa un po’ più lunga a causa dell’annullamento della tappa in Argentina. Jorge Martin è il leader MotoGP determinato ad assicurarsi una sella ufficiale nel 2025, obiettivo che ha ribadito nel giovedì di GP. Vedremo poi se in Moto2 Aron Canet e Fantic si confermeranno, da segnalare l’idoneità per Jake Dixon dopo i problemi seguiti all’incidente in Qatar e l’assenza di Ayumu Sasaki dopo la recente operazione alle braccia.

In Moto3 tutti contro Daniel Holgado, rientra David Almansa dopo l’infortunio accusato nel primo GP della stagione e finalmente in KTM Ajo debutta Xabi Zurutuza, 18enne da pochi giorni. Chi emergerà ad Austin? Attenzione a tutti gli orari, in Italia è una programmazione pomeridiano/serale per questa trasferta texana. La diretta integrale sarà garantita come sempre da Sky Sport MotoGP, in streaming su NowTV e SkyGo. Anche TV8 però trasmetterà in diretta sia qualifiche e Sprint del sabato che le tre gare della domenica.

GP Austin, gli orari Sky Sport

Venerdì 12 aprile

16:00-16:35 Moto3 Prove Libere

16:50-17:30 Moto2 Prove Libere

17:45-18:30 MotoGP Prove Libere 1

20:15-20:50 Moto3 Prove 1

21:05-21:45 Moto2 Prove 1

22:00-23:00 MotoGP Prove

Sabato 13 aprile

15:40-16:10 Moto3 Prove 2

16:25-16:55 Moto2 Prove 2

17:10-17:40 MotoGP Prove Libere 2

17:50-18:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

19:50-20:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

20:45-21:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

22:00 MotoGP Sprint – 10 giri

Domenica 14 aprile

16:40-16:50 MotoGP Warm Up

18:00 Moto3 Gara – 14 giri

19:15 Moto2 Gara – 16 giri

21:00 MotoGP Gara – 20 giri

La diretta su TV8

Sabato 13 aprile

Domenica 14 aprile

