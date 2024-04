Un Marc Marquez ringiovanito dal taglio di capelli è arrivato ad Austin, dove il vento del pronostico lo dà per favorito. Ma il campione del team Gresini, reduce dall’incidente con Pecco Bagnaia a Portimao quando mancavano pochi giri al traguardo, firmerebbe a occhi chiusi per un podio. Non si sente il principale candidato per la vittoria, anche se le statistiche (sei vittorie consecutive in MotoGP al COTA dal 2023 al 2018) sono dalla sua parte.

Marquez sul rinnovo di Quartararo

In Texas, dopo aver presentato sui social il suo casco speciale per l’evento americano, Marc Marquez si presenta con il nuovo look e parla davanti ai microfoni di Dazn a 360 gradi. A cominciare dal rinnovo di Fabio Quartararo con la Yamaha. “Difficile dare un giudizio dall’esterno, perché non sai quali condizioni, cosa gli hanno promesso, quale PDF gli hanno mostrato“, riferendosi ad alcune dichiarazioni che il pilota francese ha rilasciato l’estate scorsa, dicendo alla Yamaha che “non voleva vedere più PDF” con delle promesse. La Casa di Iwata sta lavorando ad un progetto ambizioso per il 2025, ha ingaggiato nuove figure tecniche e l’ingaggio è sicuramente lievitato (si parla di 12 milioni di euro a stagione).

Anche Marc Marquez si è ritrovato davanti ad un bivio simile. Scegliere se restare con un produttore giapponese oppure optare per uno europeo, nel suo caso la Ducati. “Siamo in punti diversi della nostra carriera sportiva – ha sottolineato il sei volte campione MotoGP -. Lui ha più tempo ed io meno. Lui non ha avuto, e non gli auguro nulla, un infortunio grave. Io l’ho avuto ed ero in un momento più critico, avevo bisogno di quel cambiamento e di vedermi nuovamente competitivo“. D’altronde quando si parla di un colosso nipponico le garanzie sono solide, sebbene ci sia l’unica incertezza del tempo. “Yamaha è Yamaha, Honda è Honda, prima o poi arriveranno, il problema è quando“.

Il futuro di Marc Marquez

Presto sarà il momento di parlare di futuro anche per Marc Marquez. Nessuno sa cosa deciderà di fare il fuoriclasse di Cervera, anche se l’obiettivo sottaciuto ma ormai chiaro è quello di passare nel team Ducati factory. In questo caso dovrà fare i conti con il destino di Jorge Martin prima di tutto. “Non ho parlato con nessuno. Sono concentrato a fare bene in pista. Il primo obiettivo era divertirsi, l’ho raggiunto in Qatar e Portimao, cercherò di continuare qui. E se lo raggiungo in tre gare, sarà diverso, e logicamente prima piuttosto che dopo inizieremo a parlare con le squadre“.

L’incidente di Portimao

Impossibile non ritornare sul contatto con Pecco Bagnaia alla curva avvenuto nel precedente round di MotoGP. Punti persi per entrambi, ma nessuno dei due monta una polemica, entrambi vogliono fare tabula rasa e ripartire da Austin. “Quello che dà più fastidio a me e Pecco sono i punti persi. Sono consapevole che i punti sono tanti, ma bisogna essere costanti – ha spiegato Marc Marquez -, soprattutto perché sto prendendo le cose con molta calma. Ma è successo ed è rimasto lì, abbiamo imparato entrambi dalla gara e ora si parte nuovo“.