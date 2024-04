MotoGP, Jorge Martin: l’ipotesi Pramac-Yamaha non cambia i suoi piani

Jorge Martin arriva ad Austin da leader della classifica generale e con la voglia di vincere anche in Texas, dove in MotoGP non ci è mai riuscito. Nel 2024 è partito molto determinato, vuole vincere il titolo e vuole anche conquistare il posto in un team ufficiale. Il suo sogno è approdare nel box Ducati, dove c’è un Enea Bastianini che si sta impegnando per ottenere la conferma. Tra i gran premi di Barcellona e Mugello dovrebbe arrivare un annuncio.

MotoGP, la soddisfazione di Martin

Nel giovedì di incontri con i media al COTA, il pilota spagnolo ha commentato positivamente il suo avvio di 2024: “Sono felice dell’inizio della stagione, stiamo facendo un ottimo lavoro. L’obiettivo è fare meglio rispetto agli anni precedenti, nel 2023 ho faticato su questa pista e voglio migliorare. Sarà una grande sfida, perché ci saranno diversi piloti forti in questo weekend. Comunque sono fiducioso, mi sento bene fisicamente. Un anno fa avevo un po’ di febbre, avevo dovuto prendere l’antibiotico e ho faticato un po’. Spero di essere uno dei migliori“.

Liberty Media entro fine anno prenderà le redini del Motomondiale, Martin ritiene che sia una buona mossa: “Penso sia una notizia positiva per la MotoGP. È un buon momento per il campionato e credo che per noi piloti sarebbe fantastico vedere questo sport diventare più grande“.

Jorge il futuro

Inevitabile parlare anche del futuro. Interpellato sull’eventuale firma del team Prima Pramac con Yamaha, questa è stata la risposta del leader della classifica: “Al momento sono più legato a Ducati che a Pramac, è stato così per tutta la mia carriera in MotoGP. Tutti conoscono la mia priorità. Adesso è ancora presto, però spero di trasferirmi in un team factory. Anche se Pramac dovesse cambiare, penso che non rimarrò lì“.

Martin vuole una squadra ufficiale e spera di convincere la Ducati a dargli un’occasione: “Penso che il mio futuro si deciderà prima del Mugello. Non è nelle mie mani, Ducati deve decidere cosa fare“.

Martin stupito da Quartararo

Ai microfoni di DAZN il rider madrileno ha ammesso che non si aspettava il rinnovo di Fabio Quartararo con la Yamaha: “Mi ha sorpreso un po’, perché non me lo aspettavo dopo alcuni anni in cui sta soffrendo. Non ha sofferto solo l’anno scorso, è da qualche anno che succede. Ma avrà avuto le sue ragioni e ha fiducia nel progetto“.

Negli ultimi giorni è emersa anche un’ipotesi Martin-Yamaha, dato che il team di Iwata deve decidere pure se confermare Alex Rins o ingaggiare un nuovo pilota per il 2025. Martinator ha ribadito tante volte qual è la sua prima scelta, però può valutare altre opzioni se Ducati non punterà su di lui come compagno di Pecco Bagnaia.

Foto: Prima Pramac Racing