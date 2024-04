MotoGP, mercato piloti: Yamaha punta Martin, Bastianini e… Iannone

La firma di Fabio Quartararo con la Yamaha e la tentazione Pramac, ora che è tramontata l’ipotesi VR46 team satellite, lascia intendere che la Casa di Iwata ha le idee ben chiare sul futuro a breve termine. Il patron della squadra toscana, Paolo Campinoti, assicura che proseguirà con Ducati, ma finora non ha firmato nulla. E le voci che si rincorrono nel paddock parlano di interesse verso il progetto giapponese. A quel punto il mercato piloti della MotoGP potrebbe subire una svolta inattesa.

Dialoghi tra Yamaha e Pramac

Se Pramac e Yamaha giungessero all’intesa, Jorge Martin o Enea Bastianini potrebbero trovare un’opportunità in Yamaha ufficiale il prossimo anno. Con Alex Rins che scivolerebbe nella squadra satellite. Qualora il costruttore giapponese fosse in grado di aumentare a quattro le moto in griglia nella stagione MotoGP 2025, allora cercherebbe di reclutare una delle stelle Ducati.

Nel tentativo di accordarsi con un team satellite per il prossimo Mondiale, non è riuscita a convincere la VR46, che a breve potrebbe annunciare il prolungamento dell’accordo con Ducati. Meglio ancora se riuscirà a strappare una Desmosedici GP ufficiale, visti gli ottimi risultati di Marco Bezzecchi nella scorsa stagione. Yamaha sta tentando Pramac con un pacchetto finanziario interessante. Un progetto ambizioso, anche per quanto riguarda il nome del pilota da affiancare al rinnovato Quartararo.

Il ritorno di Iannone

Sul taccuino ci sarebbero Enea Bastianini o Jorge Martin, chiunque non riuscirà ad assicurarsi un posto nel team Ducati factory dal prossimo anno. Curiosamente, anche Andrea Iannone, da sempre un pupillo di Paolo Campinoti, potrebbe diventare un’opzione a sorpresa per la Yamaha del team satellite. A questo punto l’epicentro del mercato piloti MotoGP sta nelle mani di Pramac, da qui potrebbero decidersi i destini di tanti piloti con il contratto in scadenza. Sulle tracce del ‘Bestia’ c’è anche Aprilia, desiderosa di avere un alfiere italiano in sella alla RS-GP. Intanto inizia il conto alla rovescia verso il GP del Texas, dove Martin arriva da leader di classifica.

